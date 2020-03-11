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إلغاء حفلتين لـ مادونا بسبب فيروس "كورونا"

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:24 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفنى
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ألغت المغنية الأمريكية الشهيرة مادونا حفلتين في باريس في إطار جولتها "مدام إكس" نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء في الصفحة الرسمية لمادونا على الإنترنت أن شركة "لايف نيشن" المنظمة للحفلات قررت ذلك بعدما حظرت فرنسا إقامة فعاليات كبيرة يزيد عدد المشاركين فيها على ألف شخص.

وكان من المقرر إقامة الحفلتين اليوم وغداً الأربعاء في قاعة "جراند ركيس" للحفلات، وسيكون بإمكان المشاركين استرداد قيمة تذاكر الحفل.

وقد تم إرجاء هاتين الحفلتين من قبل بسبب إصابة لمادونا.

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