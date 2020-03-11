إنبي ضد بيراميدز.. لقاء تحت شعار صراع المربع الذهبي في الدوري المصري

يحل فريق بيراميدز ضيفا على نظيره إنبى فى الخامسة مساء اليوم، الأربعاء، على استاد بتروسبورت، في لقاء يقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ18 ببطولة الدورى المصرى.

ويسعى بيراميدز بقيادة مدربه الكرواتى أنتى تشاتشيتش، فيأمل فى إيقاف نزيف النقاط بالدورى بعد تراجع ترتيب الفريق فى جدول المسابقة.

بينما يأمل النادى البترولى بقيادة مدربه المخضرم حلمى طولان، إلى تحقيق الفوز واستعادة نغمة الانتصارات فى الدورى لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبى.

ويدخل إنبى اللقاء وهو فى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 25 نقطة، جمعها من 17 مباراة، فاز فى 6 مواجهات وتعادل فى 7 وخسر 4، ومازال لديه مباراة مؤجلة، أما بيراميدز يحتل المركز الثالث برصيد 29 نقطة، جمعها من 17 مباراة، فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 4.