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إيران تكشف عن دواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:27 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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ذكرت قناة روسيا اليوم، أن وزارة الصحة الإيرانية، كشفت عن دواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا، وأضاف أنه يمكن إنتاج هذا الدواء في غضون 3 أسابيع.

 

 وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، إن الدواء أعطى نتائج نسبية بعد 24 ساعة من حقنه، لافتًا إلى أنه من المبكر الحكم عليه وتقييمه بالكامل.

 

وتحاول السلطات الإيرانية، السيطرة على انتشار فيروس كورونا، حيث دعت المواطنين لتجنب التنقل داخل البلاد.

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية في إيران، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 291 حالة وفاة، من بين 8042 حالة إصابة شهدتها البلاد.

 

ونقلت وكالة أسوشيتدبرس عن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيراني كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي متلفز، أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 18٪ في الوفيات مقارنة باليوم السابق.

 

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