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تعرف على تفاصيل شخصية نيللي كريم في مسلسل "١٠٠وش"

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:27 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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تواصل الفنانة نيللى كريم تصوير مسلسلها الجديد "بـ100 وش"، وتجسد خلاله شخصية كوميدية تُدعى "سكر" حيث تعمل في صالون حريمي، كما أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جني الأموال،فتتمكن من شراء"كوافير"خاص بها وتتوالى الأحداث في إطار مشوق.

يشار أن مسلسل "بـ 100 وش" من ﺇﺧﺮاﺝ كاملة أبو ذكري، وﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو الدالي،بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، مصطفى منصور،شريف دسوقي، لؤي عمران،علا رشدي.

والمسلسل يشهد عودة التعاون بين كاملة أبو ذكرى و نيللى كريم مرة أخرى بعد ثلاثة سنوات من الغياب، فكان آخر عمل جمعهما وهو فيلم "يوم للستات"، وهو بطولة إلهام شاهين،فاروق الفيشاوي،محمود حميدة،أحمد الفيشاوي،إياد نصار، شيماء سيف،هالة صدقي،أحمد داود، ناهد السباعي،رجاء حسين، ومن تأليف هناء عطية.
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