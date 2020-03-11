ختم النمر الحلقة 38.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة 

ينتظر عشاق مسلسل ختم النمر الحلقة 38 حيث شهدت أحداثا مثيرة وتفاصيل شيقة، ينجذب إليها الجمهور، وعرضت قناة ON E "ختم النمر" الحلقة 38 بطولة أحمد صلاح حسني وميرهان حسين، ومن هنا إليكم مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة





يعرض ختم النمر الحلقة 38 عبر شاشة ON E، من السبت إلى الأربعاء، الساعة 7:30، ويعاد من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 1 صباحا، و 12:30 ظهرا.





ويتم عرض ختم النمر الحلقة 38 عبر شاشة ON دراما، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الـ10 مساء، ويعاد من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة الـ 10 صباحا، والـ 5 مساء.



