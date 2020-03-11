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بالورود.. مصر تودع 63 سائحا كانوا على متن "باخرة كورونا"

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:23 ص
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
حسام زيدان
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أعلنت وزارة السياحة والآثار، أن مجموعة من ٤٦ سائحا فرنسيا وأمريكيا كانوا على متن الفندق العائم الذي تم الإعلان عن وجود ٤٥ حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا، غادرت مصر مساء أمس الثلاثاء وذلك بعد قضاء مدة ملاحظتهم والتأكد من سلبية نتائج تحاليل العينات الخاصة بهم من فيروس كورونا المستجد.

وقال عبد الفتاح العاصي رئيس قطاع الرقابة علي المنشآت الفندقية، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إنه قد غادرت صباح اليوم الأربعاء مجموعة أخرى من ١٧ سائحًا هنديًا كانوا على متن نفس الفندق العائم وذلك بعد التأكد من سلبية عيناتهم وقد وصلوا منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولي.

واستقبل أعضاء مكتب هيئة تنشيط السياحة، جميع الوفود بمطار القاهرة الدولي بالورود ترحيبًا بقدومهم تمهيدًا لسفرهم إلى بلادهم.

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وزارة السياحة والآثار وزارة السياحة مصر فيروس كورونا الفندق العائم اخبار فيروس كورونا

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