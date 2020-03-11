كل ما تريد معرفته عن مواجهة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا اليوم

ليفربول ضد أتلتيكو مدريد.. يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي، نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء الموافق الـ11 من مارس 2020، ضمن مبارايات إياب الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





موعد مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد





وتنطلق مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد اليوم في تمام الـ10 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ11 بتوقيت المملكة العربية السعودية، الـ12 بتوقيت الإمارات.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد





وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، صاحبة حقوق البث إذاعة مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد عبر فضائياتها.





الطاقم التحكيمي للمباراة





وتُدار مواجهة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد بطاقم تحكيمي مكون من الهولندي داني ماكيلي ويساعده كلاً من ماريو ديكس (مساعد أول) وهيسيل ستيجسترا (مساعد ثاني)، وحكم رابع ألارد ليندهوت، فيما يتولى تقنية الفيديو يواكيم كومفيوس.





نتيجة مباراة الذهاب





وانتهت مباراة الذهاب بين ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في معقل الروخي بلانكوس، على ملعب "واندا ميتروبوليتا" بفوز الأتليتي بهدف دون رد ما يصعب من مهمة كلوب في مباراة اليوم.







