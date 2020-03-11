Advertisements
Advertisements
Advertisements

كل ما تريد معرفته عن مواجهة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا اليوم

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:17 ص
Advertisements
ليفربول ضد أتلتيكو مدريد
ليفربول ضد أتلتيكو مدريد
Advertisements
ليفربول ضد أتلتيكو مدريد.. يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي، نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء الموافق الـ11 من مارس 2020، ضمن مبارايات إياب الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد

وتنطلق مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد اليوم في تمام الـ10 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ11 بتوقيت المملكة العربية السعودية، الـ12 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، صاحبة حقوق البث إذاعة مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد عبر فضائياتها.

الطاقم التحكيمي للمباراة

وتُدار مواجهة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد بطاقم تحكيمي مكون من الهولندي داني ماكيلي ويساعده كلاً من ماريو ديكس (مساعد أول) وهيسيل ستيجسترا (مساعد ثاني)، وحكم رابع ألارد ليندهوت، فيما يتولى تقنية الفيديو يواكيم كومفيوس.

نتيجة مباراة الذهاب

وانتهت مباراة الذهاب بين ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في معقل الروخي بلانكوس، على ملعب "واندا ميتروبوليتا" بفوز الأتليتي بهدف دون رد ما يصعب من مهمة كلوب في مباراة اليوم.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

ليفربول وأتلتيكو مدريد ليفربول ضد أتلتيكو مدريد ليفربول اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

منذ حوالي 16 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ يوم

أندية إنجليزية وإيطالية تصارع الأهلي على ضم رمضان صبحي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

أول رد من نجم منتخب مصر على إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعة

"ربنا يعدي اليوم بدون خسائر".. الري تحذر من المنتظر غدا الخميس

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ يوم

مفاجأة.. الكشف عن حقيقة إصابة مؤمن زكريا بعدوى أفريقية

منذ حوالي 8 ساعات

الأمطار شديدة.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة للمواطنين (فيديو)

منذ ساعتين و 19 دقيقة

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ يوم

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأرصاد تعلن التفاصيل الكاملة لطقس اليوم الأربعاء

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: صفقة تبادلية مع سموحة.. حقيقة وفاة مدرب الفريق.. صدمة بشأن مباراة الاتحاد والزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ حوالي 20 ساعة

الكشف عن حقيقة رفض لاعبي برشلونة خوض المباريات بسبب "كورونا"

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

أهداف وملخص مباراة أتلتيكو مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني (فيديو)

يلا شوت بلس stream مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد بث مباشر YALLA PLUS رابط ماتش يوفنتوس ضد أتلتيكو جودات متعددة

يلا شوت حصري مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون الآن في نهائي كأس السوبر السعودي| يلا شوت النصر 1-1 التعاون بث مباشر

أهداف مباراة النصر والتعاون اليوم| ملخص مباراة التعاون ضد النصر في السوبر السعودي| هدف حمدالله live

بعد الخسارة من أتلتيكو مدريد.. موعد مباراة ليفربول القادمة

موعد مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 - دوري أبطال أوروبا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:46 ص

أول رد من نجم منتخب مصر على إصابته بفيروس كورونا

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

07:07 ص

عاجل.. الأرصاد تعلن التفاصيل الكاملة لطقس اليوم الأربعاء

08:36 ص

"ربنا يعدي اليوم بدون خسائر".. الري تحذر من المنتظر غدا الخميس

08:32 ص

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

11:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status