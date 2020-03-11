باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند في دوري ابطال اوروبا (إياب دوري الـ16) | موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند في دوري ابطال اوروبا

باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند | يحل فريق بروسيا دورتموند ضيفًا ثقيلًا على نظيره باريس سان جيرمان مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "حديقة الأمراء" معقل الفريق الباريسي، في إطار منافسات إياب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2020.





موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند بدوري الابطال

ستُقام مباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند في دوري ابطال اوروبا مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 10 مساًء بتوقيت القاهرة، والساعة 11 مساًء بتوقيت المملكة العربية السعودية.





القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند بدوري الابطال

سيتم إذاعة مباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند في دوري ابطال اوروبا حصريًا على قناة "بي إن سبورتس إتش دي 2" الرياضية المشفرة beIN Sports HD 2 بتعليق جواد بدة.





حكم مباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند بدوري الابطال ويتولى أنتوني تايلور مهمة تحكيم مباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند في دوري ابطال اوروبا، ويعاونه كلًا من جاري بيسويك، وأدم نان، وكريج باوسون، فيما يتولى تقنية الفيديو (VAR) الحكم ستيوارت آتيويل.





التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند بدوري الابطال





ومن المتوقع أن يبدأ باريس سان جيرمان المباراة بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: تيلو كيرير - تياجو سيلفا - بريسنيل كيمبيمبي - لايفن كورزاوا.

خط الوسط: آنخيل دي ماريا - ماركينيوس - إدريسا جاييه.

خط الهجوم : نيمار دا سيلفا - إديسون كافاني - ماورو إيكاردي.



ومن المتوقع أن يبدأ بوروسيا دورتموند المباراة بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: رومان بوركي.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماتس هوملز - دان أكسيل زاجادو - لوكاس بيتشيك .

خط الوسط: إمري تشان - أكسيل فيتسل - رافاييل جيريرو.

خط الهجوم : جيدون سانشو - إيرلنج هالاند - جوليان براندت.



ويذكر أن مباراة الذهاب بين فريقي باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند انتهت بفوز أسود الفيستفاليا بنتيجة 1/2، وسجل هدفي البروسيا المهاجم الشاب إيرلنج هالاند، بينما سجل هدف الفريق الباريسي البرازيلي نيمار.

