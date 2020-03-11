Advertisements
Advertisements
Advertisements

استعدوا لطقس الخميس | الأرصاد الجوية تحذر من حالة الجو.. وتوجه تنبيه للمواطنين

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:09 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
استعدوا لطقس الخميس | الأرصاد الجوية تحذر من حالة الجو.. وتوجه تنبيه للمواطنين

حذرت إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر ستشهد حالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، نتيجة لمنخفض جوي قادم من جمهورية مصر العربية، بجانب وجود منخفض موسمي ورياح شمالية شرقية محملة بكمية كبيرة من بخار المياه من البحر الأحمر بجانب رياح محملة بكمية كبيرة من الرطوبة من البحر الأبيض المتوسط.

وكشفت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، عن أن الرياح شديدة الرطوبة وتتسبب في سقوط أمطار شديدة على السواحل الشمالية للبلاد سواء على محافظات الوجه البحري أو القاهرة وستمتد إلى محافظات في مدن القناة.

ووجهت الأرصاد الجوية تنبيه مهم للمواطنين، حيث ستصل الرياح إلى حد السيول في بعض المناطق مثل خليج السويس وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بجانب مناطق في جنوب البلاد، مناشدة بارتداء الملابس الثقيلة، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة.

وتشهد البلاد رياح محملة بالأتربة، تصل إلى حد العاصفة في مناطق بجنوب سيناء، وستقل الرؤية في بعض الطرق خاصة الطرق الصحراوية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طقس الخميس درجات الحرارة حالة الطقس حالة الجو تفاصيل حالة الطقس الارصاد الجوية الارصاد

أخبار تهمك

مفاجأة.. الكشف عن حقيقة إصابة مؤمن زكريا بعدوى أفريقية

منذ حوالي 8 ساعات

أندية إنجليزية وإيطالية تصارع الأهلي على ضم رمضان صبحي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ يوم

الكشف عن حقيقة رفض لاعبي برشلونة خوض المباريات بسبب "كورونا"

منذ أقل من ساعتين

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: صفقة تبادلية مع سموحة.. حقيقة وفاة مدرب الفريق.. صدمة بشأن مباراة الاتحاد والزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ حوالي 20 ساعة

الأمطار شديدة.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة للمواطنين (فيديو)

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ يوم

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

منذ حوالي 16 ساعة

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ يوم

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأرصاد تعلن التفاصيل الكاملة لطقس اليوم الأربعاء

منذ ساعتين و 7 دقيقة

"ربنا يعدي اليوم بدون خسائر".. الري تحذر من المنتظر غدا الخميس

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

منذ حوالي 11 ساعة

أول رد من نجم منتخب مصر على إصابته بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

طقس سيئ يضرب البلاد بدءا من الغد.. أمطار غزيرة بهذه المناطق

"كلها خرافات".. الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لـ"زعابيب أمشير" بدءا من الغد

هل ستضرب مدن ومحافظات مصر عواصف وأتربة اليوم الخميس؟ الأرصاد تكشف تفاصيل طقس عيد الحب "الفلانتين"

"رياح مثيرة بالأتربة".. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل

عاجل| تفاصيل مثيرة عن طقس الـ120 ساعة المقبلة.. و"الأرصاد" تحذر

الأرصاد الجوية تحذر: انخفاض شديد في درجات الحرارة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:46 ص

أول رد من نجم منتخب مصر على إصابته بفيروس كورونا

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

07:07 ص

عاجل.. الأرصاد تعلن التفاصيل الكاملة لطقس اليوم الأربعاء

08:36 ص

"ربنا يعدي اليوم بدون خسائر".. الري تحذر من المنتظر غدا الخميس

08:32 ص

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

11:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status