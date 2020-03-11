استعدوا لطقس الخميس | الأرصاد الجوية تحذر من حالة الجو.. وتوجه تنبيه للمواطنين

حذرت إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر ستشهد حالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، نتيجة لمنخفض جوي قادم من جمهورية مصر العربية، بجانب وجود منخفض موسمي ورياح شمالية شرقية محملة بكمية كبيرة من بخار المياه من البحر الأحمر بجانب رياح محملة بكمية كبيرة من الرطوبة من البحر الأبيض المتوسط.





وكشفت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، عن أن الرياح شديدة الرطوبة وتتسبب في سقوط أمطار شديدة على السواحل الشمالية للبلاد سواء على محافظات الوجه البحري أو القاهرة وستمتد إلى محافظات في مدن القناة.





ووجهت الأرصاد الجوية تنبيه مهم للمواطنين، حيث ستصل الرياح إلى حد السيول في بعض المناطق مثل خليج السويس وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بجانب مناطق في جنوب البلاد، مناشدة بارتداء الملابس الثقيلة، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة.





وتشهد البلاد رياح محملة بالأتربة، تصل إلى حد العاصفة في مناطق بجنوب سيناء، وستقل الرؤية في بعض الطرق خاصة الطرق الصحراوية.