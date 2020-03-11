رئيس الوزراء يوجه بتفعيل جوانب التعاون مع أمريكا

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي؛ لاستعراض نتائج الزيارة التى قامت بها الوزيرة إلى واشنطن، خلال الفترة من 24 إلى 27 فبرايـر 2020.





وأشارت "المشاط" وفقا لبيان صحفي، اليوم الأربعاء، إلى اللقاءات التي عقدتها فى واشنطن مع رئيس البنك الدولي، والمديرين التنفيذيين للبنك، وعدد من قيادات البنك المسئولين عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.





حيث أظهرت هذه اللقاءات استمرار حرص البنك الدولى على الإسهام بفاعلية فى جهود التنمية الجارية فى مصر، وكذا دعم المشروعات التى تستهدف الاستثمار فى القوة البشرية، بما في ذلك خلق منظومة حديثة ومتطورة للرعاية الصحية والتعليم، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين المرأة.





كما تطرقت لقاءات وزيرة التعاون الدولى مع مسئولى البنك الدولي، إلى دعم البنك لاستراتيجية التحول الرقمى، وزيادة الصادرات التكنولوجية، وتعزيز دور القطاع الخاص.





وأشاد مسئولو البنك بجهود مصر؛ لتطبيق برنامج الإصلاح الهيكلى لما يمثله من ضمانة لتعزيز معدل النمو، والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات برنامج الإصلاح المالي والنقدي.





وأكدت "المشاط" أنها عقدت خلال الزيارة لقاءات مع مسئولين بالإدارة الأمريكية، والكونجرس، حيث تم بحث مقترحات تعزيز التعاون الإنمائي بين مصر والولايات المتحدة، لا سيما من خلال تعظيم الاستفادة من مبادرة "الرخاء لأفريقيا" التى تتبناها إدارة الرئيس ترامب، وتهيئ فرصا لتعزيز التعاون والشراكات بين القطاعين العام والخاص.





وفى هذا الصدد، تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لصياغة خطة التحرك لتعزيز فرص استفادة مصر من المبادرة، كما تضمن برنامج الوزيرة فى واشنطن، مقابلات مع رئيسة بنك الاستيراد والتصدير الأمريكى، وكذا رئيس المؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية، واللذين أكدا حرص الجانب الأمريكى على تمويل المشروعات التى تمثل أولوية لمصر، لا سيما فى مجالات الطاقة، والنقل، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.





من جانبه، وجه رئيس الوزراء بالمتابعة المكثفة خلال الفترة القادمة مع الجانب الأمريكي، لتفعيل وتسريع جوانب التعاون التى تم مناقشتها خلال الزيارة، سواء تلك المتعلقة بوزارة التعاون الدولى، أو التى تخص باقى الوزارات.



