ليبيا: تحايل تركي على خطط حظر توريد السلاح

نقل موقع بوابة أفريقيا الإخبارية، عن مصادر ليبية، كشفت عن تحايل تركي على السفن الأوروبية التي تتولى مهمة التصدي لتدفق الأسلحة إلى ليبيا.

وبحسب المصادر الليبية، حطت طائرة تابعة للبحرية التركية من نوع "أي.تي.أر 72"، في مطار مصراتة، قادمة من قاعدة سيغونيلا العسكرية الإيطالية.

وذكرت المصادر، ان الطائرة وصلت إلى القاعدة الإيطالية الجمعة الماضية، قادمة من مطار دالامان جنوب تركيا قبل أن تتجه بعد ساعات إلى مطار مصراتة شرق طرابلس.

وأشارت المصادر، إلى أن ما يميز هذه الطائرة أنها مجهزة بنظام الراديو الحديث، ومعدات اتصالات للطاقم مخصصة لمرافقة البضائع والأفراد، والقدرة على رصد السفن الأوروبية ومعرفة مسارات تحركها، للاستفادة من ذلك في تهريب الأسلحة والمرتزقة.