Advertisements
Advertisements
Advertisements

ليبيا: تحايل تركي على خطط حظر توريد السلاح

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:16 ص
Advertisements
طائرة تابعة للبحرية التركية
طائرة تابعة للبحرية التركية
وكالات
Advertisements

 نقل موقع بوابة أفريقيا الإخبارية، عن مصادر ليبية، كشفت عن تحايل تركي على السفن الأوروبية التي تتولى مهمة التصدي لتدفق الأسلحة إلى ليبيا.

 

وبحسب المصادر الليبية، حطت طائرة تابعة للبحرية التركية من نوع "أي.تي.أر 72"، في مطار مصراتة، قادمة من قاعدة سيغونيلا العسكرية الإيطالية.

 

وذكرت المصادر، ان الطائرة وصلت إلى القاعدة الإيطالية الجمعة الماضية، قادمة من مطار دالامان جنوب تركيا قبل أن تتجه بعد ساعات إلى مطار مصراتة شرق طرابلس.

 

وأشارت المصادر، إلى أن ما يميز هذه الطائرة أنها مجهزة بنظام الراديو الحديث، ومعدات اتصالات للطاقم مخصصة لمرافقة البضائع والأفراد، والقدرة على رصد السفن الأوروبية ومعرفة مسارات تحركها، للاستفادة من ذلك في تهريب الأسلحة والمرتزقة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ليبيا طائرة تابعة للبحرية التركية تركيا

أخبار تهمك

الأمطار شديدة.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة للمواطنين (فيديو)

منذ ساعتين و 17 دقيقة

أندية إنجليزية وإيطالية تصارع الأهلي على ضم رمضان صبحي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: صفقة تبادلية مع سموحة.. حقيقة وفاة مدرب الفريق.. صدمة بشأن مباراة الاتحاد والزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

منذ حوالي 16 ساعة

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ يوم

"ربنا يعدي اليوم بدون خسائر".. الري تحذر من المنتظر غدا الخميس

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

منذ حوالي 11 ساعة

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ يوم

عاجل.. الأرصاد تعلن التفاصيل الكاملة لطقس اليوم الأربعاء

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مفاجأة.. الكشف عن حقيقة إصابة مؤمن زكريا بعدوى أفريقية

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن حقيقة رفض لاعبي برشلونة خوض المباريات بسبب "كورونا"

منذ أقل من ساعتين

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ يوم

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد من نجم منتخب مصر على إصابته بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

وصول 5 طائرات جديدة من طراز "ATR" إلى إيران

إغلاق مطار معيتيقة في العاصمة الليبية

رصد طائرة استطلاع أمريكية فوق قاعدة حميميم الروسية في سوريا

مثلث الشر"قطر- تركيا- إيران" يتورط بإمداد الإرهابيين في ليبيا بالسلاح

تعزيزات عسكرية تركية لميليشيا مصراتة في ليبيا

ليبيا.. بيان عسكري يفضح "الجريمة التركية"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:46 ص

أول رد من نجم منتخب مصر على إصابته بفيروس كورونا

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

07:07 ص

عاجل.. الأرصاد تعلن التفاصيل الكاملة لطقس اليوم الأربعاء

08:36 ص

"ربنا يعدي اليوم بدون خسائر".. الري تحذر من المنتظر غدا الخميس

08:32 ص

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

11:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status