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مؤشر بورصة البحرين يرتفع 3.57 نقطة خلال مستهل التعاملات

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:16 ص
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بوابة الفجر
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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.24% رابحا 3.57 نقطة ليصل إلى مستوى 1496.83 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع البنوك التجارية،وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 199.4 ألف سهم بقيمة 42.8 ألف دينار.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 17.28% مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.14%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.83%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.6%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.87% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.03%.
 

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