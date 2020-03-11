Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير السياحة والآثار: السيسي وجه بتزيين "سيمون بوليفار" بأيدي الطلاب

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:14 ص
Advertisements
صورة من الحدث
صورة من الحدث
حسام زيدان - اية حمروشي - احمد علي - ياسمين عليوة
Advertisements


قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو صاحب التوجيه أن يتولى الطلاب تزيين مسار موكب المومياوات الملكية في سيمون بوليفار وأن تعطى الفرصة كاملة؛ لإبداعاتهم.

جاء ذلك في أثناء جولة تفقدية لوزيري السياحة والآثار والتعليم العالي لجداريات سيمون بوليفار والتي أنتجها طلاب جامعة حلوان.

وأضاف العناني، أن مسار موكب المومياوات الملكية يلقى عناية بالغة من الدولة المصرية، وعند المعاينة وجدنا حوائط ميدان سيمون بوليفار صماء فاقترحنا تزيينها بما يتناسب مع الموكب واختار الرئيس إسناد المهمة لطلاب مصر.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، ورئيس جامعة حلوان الدكتور ماجد نجم، تفقدوا صباح اليوم الأربعاء، ثلاث جداريات في سيمون بوليفار بعد الانتهاء منها. 

وكان طلاب كلية الفنون الجميلة وكلية التربية النوعية جامعة حلوان، قاموا بتزيين جدار سيمون بوليفار استعدادًا؛ لاستقبال موكب المومياوات الأثرية في إهداء منهم لمصر.

والعمل مقدم من فريق الكلية لتجميل الميدان، بغرضين أساسيين الأول هو التجميل بالطبع وهو الغرض المباشر، أما الثاني فهو رفع روح الانتماء لدى الطلاب، ودمجهم في العمل العام بما يفيد المجتمع ويعود بالنفع على البلاد بشكل مباشر، واستغلال لمواهبهم وطاقاتهم الخلاقة المبدعة والتي أنتجت هذا العمل الرائع.

واستطاع الطلاب بمهارة وباستخدام أدوات وخامات إلى البساطة أقرب، تحويل مجموعة من الأحجار إلى جدارة رائعة تلقي الضوء على حضارتنا القديمة بما يتناسب مع الحدث العظيم الذي ستشهده مصر وهو موكب نقل المومياوات الملكية.

يذكر أن ميدان التحرير يستعد؛ لاستقبال أحد أكبر المواكب الأثرية، والتي سيتم من خلالها نقل مومياوات ملوك مصر العظام من مكان عرضها المؤقت بالمتحف المصري بالتحرير، إلى مكان عرضها الدائم في المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط.

ويشهد الموكب تغطية إعلامية واسعة محليًا وعالميًا، لذا كان تجميل المسار مهمًا للغاية، وهو ما نفذه مجموعة من شباب مصر، حيث أهدى عدد من طلاب كلية التربية الفنية وكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، لوحة فنية بديعة تعبر عن الحضارة المصرية القديمة، تزين الأحجار التي تفصل ميدان سيمون بوليفار عن شارع السفارات.

وزير السياحة والآثار: السيسي وجه بتزيين "سيمون بوليفار" بأيدي الطلاب
وزير السياحة والآثار: السيسي وجه بتزيين "سيمون بوليفار" بأيدي الطلاب
وزير السياحة والآثار: السيسي وجه بتزيين "سيمون بوليفار" بأيدي الطلاب
وزير السياحة والآثار: السيسي وجه بتزيين "سيمون بوليفار" بأيدي الطلاب
وزير السياحة والآثار: السيسي وجه بتزيين "سيمون بوليفار" بأيدي الطلاب
وزير السياحة والآثار: السيسي وجه بتزيين "سيمون بوليفار" بأيدي الطلاب
وزير السياحة والآثار: السيسي وجه بتزيين "سيمون بوليفار" بأيدي الطلاب
وزير السياحة والآثار: السيسي وجه بتزيين "سيمون بوليفار" بأيدي الطلاب
وزير السياحة والآثار: السيسي وجه بتزيين "سيمون بوليفار" بأيدي الطلاب
وزير السياحة والآثار: السيسي وجه بتزيين "سيمون بوليفار" بأيدي الطلاب
وزير السياحة والآثار: السيسي وجه بتزيين "سيمون بوليفار" بأيدي الطلاب
وزير السياحة والآثار: السيسي وجه بتزيين "سيمون بوليفار" بأيدي الطلاب
وزير السياحة والآثار: السيسي وجه بتزيين "سيمون بوليفار" بأيدي الطلاب
وزير السياحة والآثار: السيسي وجه بتزيين "سيمون بوليفار" بأيدي الطلاب
وزير السياحة والآثار: السيسي وجه بتزيين "سيمون بوليفار" بأيدي الطلاب
وزير السياحة والآثار: السيسي وجه بتزيين "سيمون بوليفار" بأيدي الطلاب
وزير السياحة والآثار: السيسي وجه بتزيين "سيمون بوليفار" بأيدي الطلاب
وزير السياحة والآثار: السيسي وجه بتزيين "سيمون بوليفار" بأيدي الطلاب
وزير السياحة والآثار: السيسي وجه بتزيين "سيمون بوليفار" بأيدي الطلاب
وزير السياحة والآثار: السيسي وجه بتزيين "سيمون بوليفار" بأيدي الطلاب
وزير السياحة والآثار: السيسي وجه بتزيين "سيمون بوليفار" بأيدي الطلاب
وزير السياحة والآثار: السيسي وجه بتزيين "سيمون بوليفار" بأيدي الطلاب
وزير السياحة والآثار: السيسي وجه بتزيين "سيمون بوليفار" بأيدي الطلاب
وزير السياحة والآثار: السيسي وجه بتزيين "سيمون بوليفار" بأيدي الطلاب
وزير السياحة والآثار: السيسي وجه بتزيين "سيمون بوليفار" بأيدي الطلاب
وزير السياحة والآثار: السيسي وجه بتزيين "سيمون بوليفار" بأيدي الطلاب
وزير السياحة والآثار: السيسي وجه بتزيين "سيمون بوليفار" بأيدي الطلاب
وزير السياحة والآثار: السيسي وجه بتزيين "سيمون بوليفار" بأيدي الطلاب
وزير السياحة والآثار: السيسي وجه بتزيين "سيمون بوليفار" بأيدي الطلاب
وزير السياحة والآثار: السيسي وجه بتزيين "سيمون بوليفار" بأيدي الطلاب
وزير السياحة والآثار: السيسي وجه بتزيين "سيمون بوليفار" بأيدي الطلاب
وزير السياحة والآثار: السيسي وجه بتزيين "سيمون بوليفار" بأيدي الطلاب
وزير السياحة والآثار: السيسي وجه بتزيين "سيمون بوليفار" بأيدي الطلاب
وزير السياحة والآثار: السيسي وجه بتزيين "سيمون بوليفار" بأيدي الطلاب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير السياحة والآثار سيمون بوليفار جداريات سيمون بوليفار المومياوات الملكية الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور خالد العناني

أخبار تهمك

عاجل.. الأرصاد تعلن التفاصيل الكاملة لطقس اليوم الأربعاء

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الأمطار شديدة.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة للمواطنين (فيديو)

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الكشف عن حقيقة رفض لاعبي برشلونة خوض المباريات بسبب "كورونا"

منذ أقل من ساعتين

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

منذ حوالي 4 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ يوم

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

منذ حوالي 16 ساعة

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ يوم

"ربنا يعدي اليوم بدون خسائر".. الري تحذر من المنتظر غدا الخميس

منذ ساعتين و 11 دقيقة

أندية إنجليزية وإيطالية تصارع الأهلي على ضم رمضان صبحي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: صفقة تبادلية مع سموحة.. حقيقة وفاة مدرب الفريق.. صدمة بشأن مباراة الاتحاد والزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. الكشف عن حقيقة إصابة مؤمن زكريا بعدوى أفريقية

منذ حوالي 8 ساعات

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ حوالي 20 ساعة

أول رد من نجم منتخب مصر على إصابته بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

بالتعاون مع جامعة حلوان.. جداريات لتزيين مسار موكب المومياوات الملكية

من التحرير إلى "الحضارة".. نكشف موعد نقل المومياوات الملكية

وزير الآثار يكشف عن تفاصيل موكب المومياوات الملكية: سنبهر العالم

"السياحة والآثار" تضع اللمسات الأخيرة لموكب نقل المومياوات الملكية

جامعة حلوان تشارك في تجميل طريق نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بميدان سيمون بوليفار

حواس: "الكباش" ستحول "التحرير" إلى أشهر ميدان في العالم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:46 ص

أول رد من نجم منتخب مصر على إصابته بفيروس كورونا

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

07:07 ص

عاجل.. الأرصاد تعلن التفاصيل الكاملة لطقس اليوم الأربعاء

08:36 ص

"ربنا يعدي اليوم بدون خسائر".. الري تحذر من المنتظر غدا الخميس

08:32 ص

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

11:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status