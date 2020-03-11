وزير السياحة والآثار: السيسي وجه بتزيين "سيمون بوليفار" بأيدي الطلاب









قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو صاحب التوجيه أن يتولى الطلاب تزيين مسار موكب المومياوات الملكية في سيمون بوليفار وأن تعطى الفرصة كاملة؛ لإبداعاتهم.





جاء ذلك في أثناء جولة تفقدية لوزيري السياحة والآثار والتعليم العالي لجداريات سيمون بوليفار والتي أنتجها طلاب جامعة حلوان.





وأضاف العناني، أن مسار موكب المومياوات الملكية يلقى عناية بالغة من الدولة المصرية، وعند المعاينة وجدنا حوائط ميدان سيمون بوليفار صماء فاقترحنا تزيينها بما يتناسب مع الموكب واختار الرئيس إسناد المهمة لطلاب مصر.





وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، ورئيس جامعة حلوان الدكتور ماجد نجم، تفقدوا صباح اليوم الأربعاء، ثلاث جداريات في سيمون بوليفار بعد الانتهاء منها.





وكان طلاب كلية الفنون الجميلة وكلية التربية النوعية جامعة حلوان، قاموا بتزيين جدار سيمون بوليفار استعدادًا؛ لاستقبال موكب المومياوات الأثرية في إهداء منهم لمصر.





والعمل مقدم من فريق الكلية لتجميل الميدان، بغرضين أساسيين الأول هو التجميل بالطبع وهو الغرض المباشر، أما الثاني فهو رفع روح الانتماء لدى الطلاب، ودمجهم في العمل العام بما يفيد المجتمع ويعود بالنفع على البلاد بشكل مباشر، واستغلال لمواهبهم وطاقاتهم الخلاقة المبدعة والتي أنتجت هذا العمل الرائع.





واستطاع الطلاب بمهارة وباستخدام أدوات وخامات إلى البساطة أقرب، تحويل مجموعة من الأحجار إلى جدارة رائعة تلقي الضوء على حضارتنا القديمة بما يتناسب مع الحدث العظيم الذي ستشهده مصر وهو موكب نقل المومياوات الملكية.





يذكر أن ميدان التحرير يستعد؛ لاستقبال أحد أكبر المواكب الأثرية، والتي سيتم من خلالها نقل مومياوات ملوك مصر العظام من مكان عرضها المؤقت بالمتحف المصري بالتحرير، إلى مكان عرضها الدائم في المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط.





ويشهد الموكب تغطية إعلامية واسعة محليًا وعالميًا، لذا كان تجميل المسار مهمًا للغاية، وهو ما نفذه مجموعة من شباب مصر، حيث أهدى عدد من طلاب كلية التربية الفنية وكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، لوحة فنية بديعة تعبر عن الحضارة المصرية القديمة، تزين الأحجار التي تفصل ميدان سيمون بوليفار عن شارع السفارات.



