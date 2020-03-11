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وزير الإسكان يتفقد أعمال ترفيق قطع الأراضى بمشروع "بيت الوطن"

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:11 ص
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عاصم الجزار وزير الاسكان
عاصم الجزار وزير الاسكان
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تفقد عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددا من مشروعات المرافق، وأعمال ترفيق قطع الأراضى بمشروع "بيت الوطن" لأراضى المصريين العاملين بالخارج، وكذا مشروعات تطوير محاور الطرق الرئيسية، بمدينة ٦ أكتوبر وذلك برفقة قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر.
 
وشدد عاصم الجزار، على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات المختلفة، موجهاً بدراسة تطوير المخطط الاستراتيجي للمدينة لتعظيم الاستفادة من المناطق المحيطة بمحاور الطرق، لتصبح محاور وشرايين تنمية تجارية وصناعية، وكذا عمل دراسة عاجلة لتطوير الخدمات بالفاصل السكنى الصناعى.
 
واستهل وزير الإسكان ومرافقوه، جولتهم بتفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحى (١) بطاقة ٦٤ ألف م٣، لخدمة المناطق السكنية بامتداد التوسعات الشمالية، وكذا أعمال ترفيق الأراضي بمشروع "بيت الوطن" لأراضى المصريين العاملين بالخارج، بمنطقة بيت الوطن ( ٢ ) بامتداد التوسعات الشمالية، بإجمالى ٧٠٩ قطع، حيث إنه من المقرر الانتهاء من أعمال المرافق، وتسليم قطع الأراضى للمُخصصة لهم على مراحل ابتداء من 30/6/2020 :  31/12/2020. 
 
كما تفقد الوزير ومرافقوه، مشروع الموقف الإقليمي الجاري تنفيذه على مساحة (62000 م²) بالمدينة، والذي يقع في الفاصل السكني الصناعي أمام بوابة المطورين، وبجوار الطريق الدائري الأوسطي، حيث أوضح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أن المشروع يشتمل على مبنى تجارى بمسطح (600م²) مكون من طابقين، وصالة انتظار، ومبنى إداري، ومبنى ورش، وكافيتريات لخدمة الركاب، ومظلات للأفراد، ومظلات للأتوبيسات خرسانية ومعدنية، ومسجد، وغرف أمن، وغرف كهرباء، وتم تصميم المشروع على أحدث مستوى بنظام البوابات الإلكترونية بسعة استيعابية حوالي 27 أتوبيسا على مساحة (2600م²) و114 "ميني باص" داخلي على مساحة (2870م²)، و280 "مينى باص" للربط بين المدينة والمحافظات المختلفة، و35 ساحة انتظار للسيارات الملاكي، وسيتم نقل جميع مواقف المحافظات وغيرها إلى الموقف الإقليمي، ويهدف المشروع لربط أحياء المدينة مع بعضها بالداخل، وربط المدينة بجميع محافظات الوجهين القبلي والبحري، وذلك في إطار جهود جهاز المدينة لتحسين الخدمات المقدمة للسكان والمترددين على المدينة. 
 
وانتقل الدكتور عاصم الجزار، ومرافقوه، لتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات، حيث يجرى تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطريق الرئيسي، وتنفيذ طريق داعم فى الاتجاهين بإجمالي طول 35 كم²، وتنفيذ عدد من الأعمال الصناعية (كبارى، وكباري مشاة)، وكذا مشروع الطريق الدائري الأوسطي الجاري تنفيذه حاليا، من تقاطعه مع طريق الفيوم مرورا بتقاطعه مع طريق الواحات وحتى نهاية كردون المدينة، بإجمالي طول 30 كم²، حيث تهدف تلك المحاور لتخفيف الكثافات المرورية داخل المدينة، ونقل الشاحنات، وربط المدينة بالمحافظات والأقاليم المجاورة.
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