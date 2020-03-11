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"الإحصاء": 1.7 مليون قنطار إجمالي الموجود الفعلى من القطن

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:08 ص
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بوابة الفجر
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أصدر الجهاز المركزى للتـعبئة  العـامة والإحصاء اليوم الأربعاء، النشرة السنوية لحصر الموجود الفعلى من القطن الشعر فى 31 أغسطس  2019.

بلغ إجمالى الموجود الفعلى من القطن الشعر1.7 مليون قنطار مترى فى  31 أغسطس 2019 مقابل 1.2 مليون  قنطار مترى فى  31 أغسطس 2018 بنسبة زيادة قـــدرها 39.9٪ وذلك بسبب زيادة كمية الأقطان المحلوجة من خلال الموسم المنتهى  فى 31/8/2019.


كما بلغت كمية الأقطان من الأصناف طويل وسط التيلة  1.5 مليون قنطـار متـرى بنسبة قدرها 90.6 % ويعتبر صنف جيزة 94 أكثر الأصناف الموجودة حيث بلغت كميته  1.1  مليون قنطار مترى  بنسـبة قدرها 64.8 ٪ من إجـمالى  الموجود الفعلى من القطن الشـعر فى 31 أغسطس  2019.  


وسجلت محافظة الغربية أعلى كمية من الموجود الفعلى من القطن الشعر حيث بلغت كمية الأقطان الموجودة  بها 346.2 ألف  قنطار مترى بنسبة قدرها 20.9٪ تليها محافظة البحيرة  317.2 ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 19.1٪ من إجمالى  الموجود الفعلى من القطن الشــعر فى 31 أغسطس 2019.     


فيما سجلت الرتب العالية الجودة (جود/فج) أعلى كمية من الموجود الفعلى من القطن الشعر حيث بلغت 843.5 ألف  قنطار مترى بنسبة قدرها 50.9٪ يليها الرتب العالية الجودة (جود) حيث بلغت 801.4 ألف  قنطار مترى بنسبة قدرها 48.3٪ من إجمالى  الموجود الفعلى من القطن الشعر فى 31 أغسطس 2019.


وبلغ إجمالى الموجود الفعلى من القطن الشعر للأقطان المستوردة  33.6 ألـف  قنطار مترى  فى 31 أغسطس  2019 مقابل 69.5 ألف  قنطار مترى فى 31 أغسطس 2018 بنسبة إنخفاض قدرها 51.7٪.
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