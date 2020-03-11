تأجيل الجولة الغنائية لفريق "بيرل جام" بسبب كورونا

أجل فريق الروك الأمريكي "بيرل جام" جولته الغنائية "جيجاتون تور"، بعد أن كان من المقرر أن تنطلق في 18 مارس الجاري، وذلك على ضوء تفشي فيروس كورونا.





وذكر الفريق في رسالة نشرها على موقعه الإلكتروني: "يُقال لنا إن المشاركة في التجمعات الكبيرة على رأس قائمة ما ينبغي تجنبه، حيث أصبحت هذه الأزمة الصحية العالمية تؤثر على حياتنا جميعاً".





وكانت جولة الفريق صاحب الأغاني الناجحة مثل "بلاك، وإيفن فلو" تتضمن 17 حفلاً في أمريكا الشمالية.





ويزداد تأثر الحياة اليومية في الولايات المتحدة بانتشار فيروس كورونا، حيث ألغيت حفلات ومؤتمرات وتأمر جامعات طلابها بالبقاء في المنزل.





وأشار الموقع الإلكتروني للفريق إلى أن مواعيد كل الحفلات في الولايات المتحدة وكندا حتى نهاية أبريل المقبل تأجلت، لكن لا يزال من المتوقع أن تبدأ جولة «بيرل جام» بأوروبا في موعدها المحدد في 23 يونيو المقبل بألمانيا.