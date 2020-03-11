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رسمياً.. خيتافي يعلن رفضه السفر إلى إيطاليا لمواجهة إنتر ميلان

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:02 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلن آنخيل توريس رئيس نادي خيتافي الإسباني، رفضه سفر فريقه إلى إيطاليا لخوض مباراة الذهاب أمام إنتر ميلان الإيطالي في دور الستة عشر لمسابقة الدوري الأوروبي، رغم أن هذا يفترض أن يسفر عن احتساب الفريق خاسرا.

ورفض الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) طلب خيتافي الخاص بتغيير ملعب المباراة وأكد على إقامتها بملعب "سان سيرو" في ميلانو.

وقال توريس في تصريحات إعلامية: "في الوقت الحالي، لن يسافر خيتافي إلى ميلانو. لن نغادر إلى إيطاليا رغم ما يعنيه هذا".

وواصل: "إذا كان علينا أن نخسر المباراة، سنخسرها برؤوس مرفوعة".

وأوضح توريس أن ناديه حاول إيجاد حل بديل من خلال إقامة المباراة بعيدا عن ميلانو التي تعتبر من المدن التي تفشى فيها فيروس كورونا المستجد، ولكن اليويفا لم يقدم حلا آخر باستثناء المطالبة بتصريح خاص للسفر.

وأضاف: "طالبنا اليويفا بالبحث عن ملعب بديل خارج ميلانو. ما من أحد اتخذ خطوات" مشيرا إلى أن النادي طالب الاتحاد الإسباني للعبة بالتدخل وطلب تأجيل المباراة.
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