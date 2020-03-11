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وزيرا السياحة والتعليم العالي يتفقدان جداريات سيمون بوليفار (فيديو)

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:01 ص
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
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ٱية حمروشي _ حسام زيدان - تصوير: ياسمين عليوة - أحمد علي

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، ورئيس جامعة حلوان الدكتور ماجد نجم، صباح اليوم الأربعاء، ثلاث جداريات في سيمون بوليفار بعد الانتهاء منها.

وكان طلاب كلية الفنون الجميلة وكلية التربية النوعية جامعة حلوان، قاموا بتزيين جدار سيمون بوليفار استعدادًا لاستقبال موكب المومياوات الأثرية في إهداء منهم لمصر.

والعمل مقدم من فريق الكلية لتجميل الميدان، بغرضين أساسيين الأول هو التجميل بالطبع وهو الغرض المباشر، أما الثاني فهو رفع روح الانتماء لدى الطلاب، ودمجهم في العمل العام بما يفيد المجتمع ويعود بالنفع على البلاد بشكل مباشر، واستغلال لمواهبهم وطاقاتهم الخلاقة المبدعة والتي أنتجت هذا العمل الرائع.

واستطاع الطلاب بمهارة وباستخدام أدوات وخامات إلى البساطة أقرب، تحويل مجموعة من الأحجار إلى جدارة رائعة تلقي الضوء على حضارتنا القديمة بما يتناسب مع الحدث العظيم الذي ستشهده مصر وهو موكب نقل المومياوات الملكية.

يذكر أن ميدان التحرير يستعد لاستقبال أحد أكبر المواكب الأثرية، والتي سيتم من خلالها نقل مومياوات ملوك مصر العظام من مكان عرضها المؤقت بالمتحف المصري بالتحرير، إلى مكان عرضها الدائم في المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط.

ويشهد الموكب تغطية إعلامية واسعة محليًا وعالميًا، لذا كان تجميل المسار مهمًا للغاية، وهو ما نفذه مجموعة من شباب مصر، حيث أهدى عدد من طلاب كلية التربية الفنية وكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، لوحة فنية بديعة تعبر عن الحضارة المصرية القديمة، تزين الأحجار التي تفصل ميدان سيمون بوليفار عن شارع السفارات.


وزيرا السياحة والتعليم العالي يتفقدان جداريات سيمون بوليفار (فيديو)
وزيرا السياحة والتعليم العالي يتفقدان جداريات سيمون بوليفار (فيديو)
وزيرا السياحة والتعليم العالي يتفقدان جداريات سيمون بوليفار (فيديو)
وزيرا السياحة والتعليم العالي يتفقدان جداريات سيمون بوليفار (فيديو)
وزيرا السياحة والتعليم العالي يتفقدان جداريات سيمون بوليفار (فيديو)
وزيرا السياحة والتعليم العالي يتفقدان جداريات سيمون بوليفار (فيديو)
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الكلمات المفتاحية

وزير التعليم العالي ميدان التحرير خالد عبدالغفار جداريات سيمون بوليفار جامعة حلوان تطوير ميدان التحرير الدكتور خالد العناني التعليم العالي

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