باكستان تعلن تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية في إسلام آباد (فيديو)

أعلنت السلطات الباكستانية، صباح اليوم الأربعاء، تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية في العاصمة إسلام آباد، نقلًا عن وكالة "رويترز".

وذكر المتحدث باسم القوات الجوية الباكستانية، أن المقاتلة أمريكية الصنع كانت تشارك في تدريبات من أجل عرض جوي واستعراض عسكري من المقرر تنظيمه يوم 23 مارس بمناسبة (يوم باكستان).

​وقال المتحدث باسم القوات الجوية الباكستانية، إنه "تم إرسال فرق الإنقاذ نحو موقع التحطم"، مضيفًا: "أمرت قيادة القوات الجوية لجنة تحقيق بتحديد سبب الحادث".