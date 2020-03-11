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باكستان تعلن تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية في إسلام آباد (فيديو)

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:53 ص
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تحطم طائرة
تحطم طائرة
وكالات
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أعلنت السلطات الباكستانية، صباح اليوم الأربعاء، تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية في العاصمة إسلام آباد، نقلًا عن وكالة "رويترز".

 

وذكر المتحدث باسم القوات الجوية الباكستانية، أن المقاتلة أمريكية الصنع كانت تشارك في تدريبات من أجل عرض جوي واستعراض عسكري من المقرر تنظيمه يوم 23 مارس بمناسبة (يوم باكستان).

 

​وقال المتحدث باسم القوات الجوية الباكستانية، إنه "تم إرسال فرق الإنقاذ نحو موقع التحطم"، مضيفًا: "أمرت قيادة القوات الجوية لجنة تحقيق بتحديد سبب الحادث".

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تحطم طائرة باكستان القوات الجوية اسلام اباد

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