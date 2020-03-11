مصادر فرنسية: حفتر قدم لماكرون ملفًا ضخمًا عن مرتزقة أردوغان

قدم قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ملفًا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "مرتزقة تركيا في طرابلس" قبل توجه إلى برلين، بحسب مصادر فرنسية.

ونقل موقع "بوابة الوسط" الليبي عن راديو فرنسا الدولية، أن حفتر رفع إلى ماكرون ملفاً من مئات الصفحات بمعلومات عن مرتزقة سوريين نشرتهم تركيا في طرابلس، كان بعضهم يهدف إلى الهجرة إلى أوروبا".

وأكد حفتر، خلال اجتماعه بماكرون، أنه وعد بتوقيع وثيقة وقف إطلاق النار، التي رفض توقيعها في موسكو وبرلين، وإنه يتعهد باحترامها شرط التزام الميليشيات التي تدعم حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، بها.

وقالت المصادر الفرنسية، إن لقاء حفتر مع ماكرون، جاء بعد أقل من أسبوع من استقالة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، مشيرة إلى ان إلى إرسال تركيا 5 آلاف مرتزق سوري إلى ليبيا لدعم ميليشيات حكومة الوفاق.