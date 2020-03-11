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وولفرهامبتون: اليويفا رفض تأجيل مباراتنا أمام أولمبياكوس

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:29 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) رفض طلبه بتأجيل مباراته ضد أولمبياكوس في ذهاب دور الـ 16 بالدوري الأوروبي، غدا الخميس، لرفضه التهديد الذي يحدثه فيروس كورونا.

 

وأصدر ولفرهامبتون بيانا أكد فيه أن الرحلة تشكل خطرا غير ضروري على "اللاعبين والجهاز التدريبي والمشجعين وعائلات المسافرين في هذا الوقت الصعب وغير الواضح".

 

وشدد وولفرهامبتون على أنه يحترم قرار اليويفا وسيسافر إلى اليونان لخوض المباراة.

 

وتقام المباراة من دون جماهير بعدما قررت الحكومة اليونانية حظر حضور الأحداث الرياضية في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

وقال ولفرهامبتون: "نؤمن أن بعض الأمور أهم من كرة القدم وهي صحة (العاملين) والصحة العامة واحدة منها".

 

وأعلن إيفانجيلوس ماريناكيس مالك أولمبياكوس ونونتجهام فورست الإنجليزي المنافس في الدرجة الثانية، الثلاثاء أنه أصيب بفيروس كورونا.

 

وأصاب الفيروس أكثر من 100 ألف شخص، وأدى إلى وفاة أكثر من 3 آلاف شخص حول العالم.

 

وأعلنت اليونان عن العديد من حالات فيروس كورونا لكن من دون أي وفاة حتى الآن.

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