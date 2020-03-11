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تغيير اسم فيلم "حضور وانصراف" لـ "عفريت في إجازة"

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:24 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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قرر صناع فيلم "حضور وانصراف" لتغيير اسمه ليصبح "عفريت في اجازة"، وذلك بعدما انتهوا من تصوير جميع مشاهده، ولكنهم لم يستقروا على موعد طرحه إلى الآن.

يُشار أن فيلم "عفريت في أجازة" بطولة أسماء أبو اليزيد،محمد ثروت، بيومي فؤاد،أحمد فتحي،محمد سلام،وهو من انتاج سينرجي.

وتدور أحدث الفيلم في إطار كوميدي، حيث يجسد محمد ثروت خلال الأحداث شخصية "ديلر" تاجر مخدرات يتعرض للعديد من المشاكل، كما يتهم في جريمة قتل، ويسعى بشتى الطرق لإثبات براءته، وبعد ذلك ينوي التوبة عن الأمور التي كان يفعلها في السابق، ليصبح إنسانًا نظيفًا.
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