صلاح يقود التشكيل المتوقع لليفربول ضد أتلتيكو مدريد

يخوض ليفربول اختبارًا صعبًا مساء اليوم الأربعاء أمام نظيره أتلتيكو مدريد الأسباني في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري ابطال أوروبا.



واستقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام أتلتيكو مدريد، والذي من المتوقع أن يكون كالتالي :-



حراسة المرمى : أدريان



خط الدفاع : أرنولد - جوميز - فان دايك - روبيرتسون



خط الوسط : فابينهو - فاليندوم - تشامبرلين



خط الهجوم : محمد صلاح - روبيرتو فيرمينيو - ساديو ماني.