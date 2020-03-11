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تطعيم 23520 طفلا ضد الحصبة الألمانية في أسوان

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:06 ص
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
فتح الله رضوان
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أسفرت الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية التي أطلقتها مديرية الشئون الصحية بأسوان، عن تطعيم عدد 23520 طفلا بنسبة 55٪ من إجمالي المستهدف البالغ 403780 طفلا، وتستمر الحملة خلال حتى 2020/3/26.

وتستهدف الحملة تعطيم الأطفال من سن 9 أشهر وحتى 10 سنوات، عن طريق عدد 667 فرق متحركة وثابتة بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمدارس الابتدائية والحضانات ورياض الأطفال الحكومية والأهلية، يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة؛ للقضاء علي مرض الحصبة والحصبة الألماني.
تطعيم 23520 طفلا ضد الحصبة الألمانية في أسوان
تطعيم 23520 طفلا ضد الحصبة الألمانية في أسوان
تطعيم 23520 طفلا ضد الحصبة الألمانية في أسوان
تطعيم 23520 طفلا ضد الحصبة الألمانية في أسوان
تطعيم 23520 طفلا ضد الحصبة الألمانية في أسوان
تطعيم 23520 طفلا ضد الحصبة الألمانية في أسوان
تطعيم 23520 طفلا ضد الحصبة الألمانية في أسوان
تطعيم 23520 طفلا ضد الحصبة الألمانية في أسوان
تطعيم 23520 طفلا ضد الحصبة الألمانية في أسوان
تطعيم 23520 طفلا ضد الحصبة الألمانية في أسوان
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