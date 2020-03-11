تينا فاي تستعد لأول تعاون لها مع شكبة نتفليكس



وذلك حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية التي أفادت بأن عنوان مسلسل تينا الأول مع نتفليكس سيكون Mulligan.



وأوضحت الصحيفة البريطانية أن أحداث المسلسل ستدور في أحداث كوميدي لما بعد فترة نهاية العالم، وما يمكن تناوله من منظور كوميدي لنهاية الحياة على كوكب الأرض.



وسيقدم المسلسل نهاية العالم على يد مجموعة من الكائنات الفضائية التي ستدمر الحياة على الكوكب بغزوها له.



تستعد النجمة تينا فاي للتعاون للمرة الأولى مع شبكة نتفليكس في مسلسل كوميدي جديد تجسد به تينا دور البطولة، وتساهم في كتابة نصه.