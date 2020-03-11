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سعر الذهب اليوم الأربعاء 11 مارس 2020.. هدوء نسبي للمعدن الأصفر
الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:03 ص
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سعر الذهب اليوم
استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء 11-3-2020 خلال بداية التعاملات الصباحية، في ظل توقعات باستمرار الاضطراب الذي يشهده منذ تعاملات اليومين الماضيين على مدار تعاملات اليوم على المستوى المحلى والعالمي حيث يحاول الدولار التماسك عند مستوى 700 دولار للأوقية، خاصة بعد اضطرابة الكبير على خلفية الأزمة من انتشار فيروس كورونا في جميع دول العالم تقريبا وننشر فيما يليل اخر تحدثات أسعار الدولار الآن في السواق المحلية والعالمية.
سعر الذهب اليوم الأربعاء 11 مارس 2020
جرام الذهب عيار 24 سعر830.75 جنيهًا
جرام الذهب عيار 21 سعر727 جنيهًا
جرام الذهب عيار 18 سعر 623.25 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب 5،816 جنيهًا
سعر الذهب العالمي
ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال منتصف تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم ارتفاعا بقيمة 19.5دولار بنسبة 1.16% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1660 دولارا للأوقية.
مبيعات الذهب المحلية
شهدت مبيعات الذهب هبوط ملحوظ، بسبب ارتفاع أسعار المعدن النفيس خلال الفترة الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا، الأمر الذى سبب فى صعود الذهب عالميًا، حيث سجل شهرى يناير وفبراير 2020 هبوط كبير في المبيعات على مستوى الجمهورية.
استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء 11-3-2020 خلال بداية التعاملات الصباحية، في ظل توقعات باستمرار الاضطراب الذي يشهده منذ تعاملات اليومين الماضيين على مدار تعاملات اليوم على المستوى المحلى والعالمي حيث يحاول الدولار التماسك عند مستوى 700 دولار للأوقية، خاصة بعد اضطرابة الكبير على خلفية الأزمة من انتشار فيروس كورونا في جميع دول العالم تقريبا وننشر فيما يليل اخر تحدثات أسعار الدولار الآن في السواق المحلية والعالمية.
سعر الذهب اليوم الأربعاء 11 مارس 2020
جرام الذهب عيار 24 سعر830.75 جنيهًا
جرام الذهب عيار 21 سعر727 جنيهًا
جرام الذهب عيار 18 سعر 623.25 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب 5،816 جنيهًا
سعر الذهب العالمي
ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال منتصف تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم ارتفاعا بقيمة 19.5دولار بنسبة 1.16% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1660 دولارا للأوقية.
مبيعات الذهب المحلية
شهدت مبيعات الذهب هبوط ملحوظ، بسبب ارتفاع أسعار المعدن النفيس خلال الفترة الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا، الأمر الذى سبب فى صعود الذهب عالميًا، حيث سجل شهرى يناير وفبراير 2020 هبوط كبير في المبيعات على مستوى الجمهورية.
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
827 إلى 830
عيار 22
758 إلى 761
عيار 21
724 إلى 726
عيار 18
621 إلى 622
عيار 14
483 إلى 484
عيار 12
414 إلى 415
الاونصة
25.733 إلى 25.804
الجنيه الذهب
5,792 إلى 5,808
الكيلو
827.429 إلى 829.714
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