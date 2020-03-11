سعر الذهب اليوم الأربعاء 11 مارس 2020.. هدوء نسبي للمعدن الأصفر

سعر الذهب اليوم



سعر الذهب اليوم الأربعاء 11 مارس 2020



سعر الذهب العالمي



مبيعات الذهب المحلية







الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 827 إلى 830 عيار 22 758 إلى 761 عيار 21 724 إلى 726 عيار 18 621 إلى 622 عيار 14 483 إلى 484 عيار 12 414 إلى 415 الاونصة 25.733 إلى 25.804 الجنيه الذهب 5,792 إلى 5,808 الكيلو 827.429 إلى 829.714

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء 11-3-2020 خلال بداية التعاملات الصباحية، في ظل توقعات باستمرار الاضطراب الذي يشهده منذ تعاملات اليومين الماضيين على مدار تعاملات اليوم على المستوى المحلى والعالمي حيث يحاول الدولار التماسك عند مستوى 700 دولار للأوقية، خاصة بعد اضطرابة الكبير على خلفية الأزمة من انتشار فيروس كورونا في جميع دول العالم تقريبا وننشر فيما يليل اخر تحدثات أسعار الدولار الآن في السواق المحلية والعالمية.جرام الذهب عيار 24 سعر830.75 جنيهًاجرام الذهب عيار 21 سعر727 جنيهًاجرام الذهب عيار 18 سعر 623.25 جنيهًاسعر الجنيه الذهب 5،816 جنيهًاارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال منتصف تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم ارتفاعا بقيمة 19.5دولار بنسبة 1.16% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1660 دولارا للأوقية.شهدت مبيعات الذهب هبوط ملحوظ، بسبب ارتفاع أسعار المعدن النفيس خلال الفترة الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا، الأمر الذى سبب فى صعود الذهب عالميًا، حيث سجل شهرى يناير وفبراير 2020 هبوط كبير في المبيعات على مستوى الجمهورية.