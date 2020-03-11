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سعر الذهب اليوم الأربعاء 11 مارس 2020.. هدوء نسبي للمعدن الأصفر

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:03 ص
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سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
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سعر الذهب اليوم

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء 11-3-2020 خلال بداية التعاملات الصباحية، في ظل توقعات باستمرار الاضطراب الذي يشهده منذ تعاملات اليومين الماضيين على مدار تعاملات اليوم على المستوى المحلى والعالمي حيث يحاول الدولار التماسك عند مستوى 700 دولار للأوقية، خاصة بعد اضطرابة الكبير على خلفية الأزمة من انتشار فيروس كورونا في جميع دول العالم تقريبا وننشر فيما يليل اخر تحدثات أسعار الدولار الآن في السواق المحلية والعالمية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 11 مارس 2020

جرام الذهب عيار 24 سعر830.75 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر727 جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر 623.25 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5،816 جنيهًا

سعر الذهب العالمي

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال منتصف تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم ارتفاعا بقيمة 19.5دولار بنسبة 1.16% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1660 دولارا للأوقية.

مبيعات الذهب المحلية
شهدت مبيعات الذهب هبوط ملحوظ، بسبب ارتفاع أسعار المعدن النفيس خلال الفترة الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا، الأمر الذى سبب فى صعود الذهب عالميًا، حيث سجل شهرى يناير وفبراير 2020 هبوط كبير في المبيعات على مستوى الجمهورية.

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

827 إلى 830

عيار 22 

758 إلى 761

عيار 21

724 إلى 726

عيار 18

621 إلى 622

عيار 14

483 إلى 484

عيار 12

414 إلى 415

الاونصة

25.733 إلى 25.804

الجنيه الذهب

5,792 إلى 5,808

الكيلو

827.429 إلى 829.714

 

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