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جون كرازينسكي يكشف سر قبول إيملي بلنت للعودة لـ Quiet Place

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:03 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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احتفل النجم جون كريزنسكي بالعرض الخاص للجزء الثاني من فيلم الرعب Quiet Place الذي يقوم كريزنسكي بكتابته وإخراجه للمرة الثانية وتجسد به زوجته النجمة إيملي بلنت دور البطولة.

ونقلت صحيفة ديلي ميل جانب من حوار اجراه كرازينسكي على السجادة الحمراء لعرض الفيلم الخاص بمدينة نيويورك تحدث خلاله عن محاولات اقناعه لزوجته للعودة للفيلم من جديد.

وقال كرازينسكي أن لم يكن لدى أي منهم رغبة في العودة للفيلم من جديد لولا ضغوطات الشركة المنتجة بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول.

وأعترف كرازينسكي أن زوجته قالت له أنه إذا ما اتقن كتابة الجزء الثاني بنفس اتقانه لكتابة الجزء الأول ستعود للعمل به بالتأكيد، خاصة وأن شخصية كرازينسكي في الفيلم قد توفت في الجزء الأول.
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