جون كرازينسكي يكشف سر قبول إيملي بلنت للعودة لـ Quiet Place



وقال كرازينسكي أن لم يكن لدى أي منهم رغبة في العودة للفيلم من جديد لولا ضغوطات الشركة المنتجة بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول.



وأعترف كرازينسكي أن زوجته قالت له أنه إذا ما اتقن كتابة الجزء الثاني بنفس اتقانه لكتابة الجزء الأول ستعود للعمل به بالتأكيد، خاصة وأن شخصية كرازينسكي في الفيلم قد توفت في الجزء الأول.



ونقلت صحيفة ديلي ميل جانب من حوار اجراه كرازينسكي على السجادة الحمراء لعرض الفيلم الخاص بمدينة نيويورك تحدث خلاله عن محاولات اقناعه لزوجته للعودة للفيلم من جديد.