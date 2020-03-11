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"الملك جوفري" يعود للشاشة الصغيرة للمرة الأولى منذ "صراع العروش"
الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:02 ص
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أحمد جمال أحمد
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يستعد الممثل البريطاني الشاب جاك جليسون للعودة من جديد لللظهور في عمل تليفزيوني سيكون هو الأول له منذ ظهوره في مسلسل صراع العروش.
وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن جاك جليسون كان مشهورا بتجسيده لشخصية جوفري أو الملك جوفري على مدار أربعة مواسم من مسلسل صراع العروش.
ووفقا للصحيفة البريطانية فإن عودة جاك للتليفزيون ستكون عبر مسلسل كوميدي جديد تنتجه شبكة BBC Two التليفزيونية.
وسيتم عرض المسلسل على ستة مواسم وسيكون بعنوان Out of Her Mind واختير للقيام بكتابته للشاشة "سارة باسكو".
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