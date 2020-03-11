في سن الـ 52.. جيمس بوند يستعرض لياقته على غلاف مجلة GQ



ونشرت صحيفة ديلي ميل مجموعة من اللقطات لدانيال كريج من جلسة التصوير التي أجراها للعدد والتي استعرض خلالها لياقته وهو في سن الـ 52.



وقالت الصحيفة أن ذلك يأتي في الوقت الذي تحوم حول كريج الشائعات بخصوص تجسيده لشخصية جيمس بوند لجزء سادس على عكس ما سبق وأن أعلن عن عدم نيته للقيام بذلك.



وتم تأجيل طرح فيلم جيمس بوند الجديد بسبب فيروس كورونا، حتى شهر نوفمبر نهاية العام، بعد أن كان مقررا طرحه في شهر أبريل المقبل.



زين النجم الكبير دانيال كريج غلاف مجلة GQ الشهيرة في عددها الجديد المقرر صدوره لشهر أبريل المقبل وأجرى للمجلة جلسة تصوير مميزة.