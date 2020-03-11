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مايك تايسون و"دكتور دري" يظهران في كليب لـ إيمنيم

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:00 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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طرح مغني الراب العالمي إيمنيم فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان Godzilla عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ونقلت صحيفة ديلي ميل مقكع الفيديو كليب، الذي شهد مفاجأة بظهور نجم الملاكمة السابق مايك تايسون، ومعه نجم الراب السابق ومهندس الصوت الأمريكي الشهير دكتور دري.

وقالت الصحيفة أن فيديو كليب أغنية Godzilla الجديد يشهد أحدث تعاون بين إيمنيم ومخرج الأغاني الموسيقية الشهير "كول بنيت" البالغ من العمر 23 عام.

ومنذ طرحها حققة الأغنية ما يقرب من الـ 10 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب خلال 24 ساعة فقط.
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