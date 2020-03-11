كيرا نايتلي تحتفل بالعرض الخاص لفيلمها الجديد Misbehaviour



ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من احتفال كيرا بالفيلم الذي احتضنته قاعة عرض فندق Ham Yard Hotel بمقاطعة "سولو" بلندن.



وقالت الصحيفة أن كيرا تجسد في الفيلم شخصية سيدة تقتحم طائرة بشكل غير شرعي عام 1970، لرغبتها في المشاركة في مسابقة ملكات جمال العالم من العام نفسه.



وظهرت كيرا نايتلي في العرض الخاصة بإطلالة بيضاء مميزة كانت من تصميمات ماركة أزياء "شانيل" العالمية لموسم خريف وشتاء 2020.



احتفلت النجمة البريطانية الشابة كيرا نايتلي بالعرض الخاص لفيلمها الجديد Misbehaviour بحضور إعلامي وجماهيري كبير بالعاصمة الإنجليزية لندن.