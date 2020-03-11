إيلي جولدينج تزين غلاف مجلة #Legend في عددها الجديد



ونقلت صحيفة ديلي ميل مجموعة من اللقطات ضمن جلسة تصوير أجرتها إيلي للمجلة تنشر مع العدد ظهرت خلالها بإطلالات من تصميمات ماركة أزياء Chloe.



وقالت الصحيفة أن إيلي تحدثت في حوارها مع المجلة عن عودتها القريبة للغناء من جديد بعد غياب طويل دام لما يقرب من 7 سنوات.



وأعلنت إيلي عن طرحها قريبا لألبوم غنائي جديد تتعاون خلاله مع مجموعة مميزة من الفنانين المميزين أبرزهم مواطنها إيد شيران.



زينت المغنية البريطانية الشابة إيلي جولدين غلاف مجلة #Legend في عددها الجديد الصادر لشهر مارس الجاري.