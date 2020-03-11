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إيلي جولدينج تزين غلاف مجلة #Legend في عددها الجديد

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:59 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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زينت المغنية البريطانية الشابة إيلي جولدين غلاف مجلة #Legend في عددها الجديد الصادر لشهر مارس الجاري.

ونقلت صحيفة ديلي ميل مجموعة من اللقطات ضمن جلسة تصوير أجرتها إيلي للمجلة تنشر مع العدد ظهرت خلالها بإطلالات من تصميمات ماركة أزياء Chloe.

وقالت الصحيفة أن إيلي تحدثت في حوارها مع المجلة عن عودتها القريبة للغناء من جديد بعد غياب طويل دام لما يقرب من 7 سنوات.

وأعلنت إيلي عن طرحها قريبا لألبوم غنائي جديد تتعاون خلاله مع مجموعة مميزة من الفنانين المميزين أبرزهم مواطنها إيد شيران.
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