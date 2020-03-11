كيتي بيري تتحدث عن "أشهر الوحم" في فترة حملها



ونقلت صحيفة ديلي ميل جانبا من هذا الحوار، الذي أجرته كيتي مع برنامج Smallzy's Surgery الاذاعي تحدثت خلاله للمرة الأولى عن تفاصيل أشهر الحمل ما تتوحم عليه خلال أشهر الحمل أكثر من غيره من المأكولات.



وقالت كيتي أنها أصبحت مهووسة بالأكولات الحارة، وتحتفظ دائما في حقيبتها بقنينة من الصوص الحار لتستخدمه عن تناولها للطعام في أي مكان.



وأكدت كيتي على أن الحمل هو ما دفعها لذلك إذ أنها لسيت من هواة المأكولات الحارة ولم تهو هذه المأكولات طيلة حياتها.



أجرت النجمة الكبيرة كيتي بيري أول حوار لها بعد إعلانها رسميا عن حملها في مولودها الأول من النجم أورلاندو بلوم.