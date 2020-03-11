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أنجلينا جولي تعلن خضوع اثنين من بناتها لعمليات جراحية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:57 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلنت النجمة أنجلينا جولي في حوار لها نشر مؤخرا عبر مجلة "تايم ماجزين" عن خضوع أثنين من بناتها لعمليات جراحية منذ بداية العام.

وقالت صحيفة ديلي ميل أن مجلة تايم اجرت الحوار مع انجلينا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وكشفت من خلاله أنجلينا عن تفاصيل تتعلق بأسرتها في الشهور الماضية.

ونقلت الصحيفة لقطات لابنتها فيفيان وهي تغادر المستشفى على عكازات، في حين كانت الفتاة الأخرى التي خضعت للعملية هي زهرا الأكبر بين بناتها.

وأفادت مصادر للصحيفة أنه بالرغم من عدم ذكر أنجلينا جولي له في حوارها إلا أن براد بيت قد تواجد بجانب أبنتيه في هذا الظرف بعيدا عن أعين الإعلام.
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