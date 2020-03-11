Advertisements
Advertisements
Advertisements

ختم النمر الحلقة 38 | شاهد الحلقة الثامنة والثلاثون من مسلسل ختم النمر HD بجودة عالية على قناة أون دراما الفضائية NOW

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:55 ص
Advertisements
ختم النمر الحلقة 38
ختم النمر الحلقة 38
Advertisements

ختم النمر الحلقة 38 | شاهد الحلقة الثامنة والثلاثون من مسلسل ختم النمر HD بجودة عالية على قناة أون دراما الفضائية NOW

ختم النمر الحلقة 38 | شهدت الحلقة الـ38 من مسلسل ختم النمر أحداث زاخرة، وللأسف كانت حزينة على كل أفراد المسلسل، فبدأت الأحداث الصادمة بوفاة حكيم -إبراهيم فرح- الذي بكت عليه أسوان بأكملها، بينما صلاح النمر -رشدي الشامي- مازال في المستشفى راقدًا على السرير بين الحياة والرحيل، أما سعيد -إسلام جمال- فهو يجلس بجانب أبيه الراقد ولا يعرف المفاجأة القادمة له، وعمر -أحمد صلاح حسني- تائهًا بين الانتقام لوالده وحبه لمريم.

أبرز أحداث مسلسل ختم النمر الحلقة 38
1- تعاني هنادي -ميرهان حسين- من أعراض غريبة عليها، وألم في معدتها، واعتقدت مجرد وعكة صحية وليس أكثر من ذلك.

2- يستعد هند -هدى الإتربي- وفاروق -أمير صلاح الدين- لعُرسهم، وأثناء تواجدهما في في القاعة لمعاينتها، جاء لفاروق اتصال هاتفي من شقيقته عليا -حسنة سليم- التي أخبرته أن ابيه مريض.

3- بمجرد وصول فاروق للمنزل وجد عليا تقف أمامه، وعمر يخرج من غرفة ابيه ويخبرهما بوفاة ابيهما، لتعم أجواء الحزن كل أركان المنزل.

4- دفنوا جثة ابيهم، ووقف الجميع في العزاء وهو يبكي، وحرص كلًا من عمر وسعيد وشوقي، على مواساة عليا وفاروق، الذان شعرا بتوقف الزمن بموت ابيهم.

5- تحدث عمر مع فاروق وقال له إن حكيم ابيه من رباه من الصِغر، وأعطى عمر لفاروق بعض المال، ووعد عمر فاروق وعليا أنه سيساندهم دائمًا فهو كشقيقهم الأكبر.

6- ذهبت مريم -نسرين طافش- إلى بدور -عفاف شُعيب- لزيارة صلاح النمر، وتفاجأت بدخول عمر وطلب منها الذهاب معه ليسألها عن شئ خارج الغرفة، وعندما فعلت قال لها إنه عرف أن يوسف -تامر شلتوت- وابيه بدران -تميم عبده- هما السبب وراء إطلاق النار على ابيه صلاح النمر.

7- ذهبت مريم لتنفذ يوسف من عمر، الذي ذهب له ليسأله ورفع عليه السلاح وأراد قتله، ولكن مريم قالت له إن يوسف ليس السبب في ما حدث لابيه.

8- عرضت جوليا على عمر مساعدته للانتقام من يوسف، ولكنه رفض، وقرر أن يكون شغله الشاغل في الفترة القادمة هو معرفة من الذي أراد قتل أبيه.

9- قرر فاروق وهند تأجيل زواجهما، وعادت هند لبيتها مرة أخرى، وعندما حاول ابيها سلطان منعها من العودة للإقامة في بيتها وقف معها شقيقتها هنادي وامها، وسمح لها بالبقاء معهم.

10- كانت مفاجأة صادمة لهنادي عندما علمت أنها حامل من سعيد، بعد أن قررا الانفصال، فعندما أخبرتها الطبيبة ظهر على وجهها هي ووالدتها علامات التعجب من الأمر.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، يتخلله الأكشن والرومانسي، وتجري معظم الأحداث في بيت صلاح النمر الذي يجسده رشدي الشامي، وشارك في المسلسل عدد من النجوم وأبرزهم أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، نسرين طافش، وفاء سالم، وغيرهم، وهو سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة و إخراج أحمد سمير فرج.

ختم النمر الحلقة 38 | شاهد الحلقة الثامنة والثلاثون من مسلسل ختم النمر HD بجودة عالية على قناة أون دراما الفضائية NOW

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مسلسل ختم النمر الحلقة الثامنة والثلاثون مسلسل ختم النمر الحلقة 38 مسلسل ختم النمر ختم النمر الحلقة 38 ختم النمر 38 ختم النمر الحلقة الثامنة والثلاثون من مسلسل ختم النمر الحلقة 38 من مسلسل ختم النمر

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

منذ حوالي 10 ساعة

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ يوم

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

منذ حوالي 14 ساعة

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ حوالي 18 ساعة

أمطار خفيفة على بعض مناطق القاهرة

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: صفقة تبادلية مع سموحة.. حقيقة وفاة مدرب الفريق.. صدمة بشأن مباراة الاتحاد والزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأرصاد تعلن التفاصيل الكاملة لطقس اليوم الأربعاء

منذ 42 دقيقة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ يوم

برشلونة يدرس إبرام صفقة تبادلية مع يوفينتوس

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الكشف عن حقيقة رفض لاعبي برشلونة خوض المباريات بسبب "كورونا"

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ يوم

ارتفاع عدد مصابي كورونا في إسرائيل لـ75 حالة بينهم طفل

منذ حوالي 7 ساعات

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

منذ ساعتين و 11 دقيقة

أندية إنجليزية وإيطالية تصارع الأهلي على ضم رمضان صبحي

منذ ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. الكشف عن حقيقة إصابة مؤمن زكريا بعدوى أفريقية

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أحمد صلاح حسني في كواليس "ختم النمر"

"من قلب الحدث".. أحمد صلاح حسني من كواليس "ختم النمر" (صوره)

في أسوان.. أحمد صلاح حسني يستكمل تصوير مسلسل "ختم النمر"

خاص - نسرين طافش لـ"الفجر الفني": سعيدة بمشاركتي في "ختم النمر".. وانتظروا مفاجآت كثيرة

نسرين طافش تتصدر "ترند" جوجل بعد شائعات "ختم النمر"

متابعة احداث مسلسل ختم النمر الحلقه 16 عبر قناة ON E الفضائية بجودة عالية اتش دي HD | اعرف تردد قناة اون اي موعد عرض المسلسل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:07 ص

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

عاجل.. الأرصاد تعلن التفاصيل الكاملة لطقس اليوم الأربعاء

08:36 ص

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة

07:23 ص

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

11:15 م

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

08:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status