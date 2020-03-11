ختم النمر الحلقة 38 | شاهد الحلقة الثامنة والثلاثون من مسلسل ختم النمر HD بجودة عالية على قناة أون دراما الفضائية NOW

ختم النمر الحلقة 38 | شهدت الحلقة الـ38 من مسلسل ختم النمر أحداث زاخرة، وللأسف كانت حزينة على كل أفراد المسلسل، فبدأت الأحداث الصادمة بوفاة حكيم -إبراهيم فرح- الذي بكت عليه أسوان بأكملها، بينما صلاح النمر -رشدي الشامي- مازال في المستشفى راقدًا على السرير بين الحياة والرحيل، أما سعيد -إسلام جمال- فهو يجلس بجانب أبيه الراقد ولا يعرف المفاجأة القادمة له، وعمر -أحمد صلاح حسني- تائهًا بين الانتقام لوالده وحبه لمريم.





أبرز أحداث مسلسل ختم النمر الحلقة 38

1- تعاني هنادي -ميرهان حسين- من أعراض غريبة عليها، وألم في معدتها، واعتقدت مجرد وعكة صحية وليس أكثر من ذلك.





2- يستعد هند -هدى الإتربي- وفاروق -أمير صلاح الدين- لعُرسهم، وأثناء تواجدهما في في القاعة لمعاينتها، جاء لفاروق اتصال هاتفي من شقيقته عليا -حسنة سليم- التي أخبرته أن ابيه مريض.





3- بمجرد وصول فاروق للمنزل وجد عليا تقف أمامه، وعمر يخرج من غرفة ابيه ويخبرهما بوفاة ابيهما، لتعم أجواء الحزن كل أركان المنزل.





4- دفنوا جثة ابيهم، ووقف الجميع في العزاء وهو يبكي، وحرص كلًا من عمر وسعيد وشوقي، على مواساة عليا وفاروق، الذان شعرا بتوقف الزمن بموت ابيهم.





5- تحدث عمر مع فاروق وقال له إن حكيم ابيه من رباه من الصِغر، وأعطى عمر لفاروق بعض المال، ووعد عمر فاروق وعليا أنه سيساندهم دائمًا فهو كشقيقهم الأكبر.





6- ذهبت مريم -نسرين طافش- إلى بدور -عفاف شُعيب- لزيارة صلاح النمر، وتفاجأت بدخول عمر وطلب منها الذهاب معه ليسألها عن شئ خارج الغرفة، وعندما فعلت قال لها إنه عرف أن يوسف -تامر شلتوت- وابيه بدران -تميم عبده- هما السبب وراء إطلاق النار على ابيه صلاح النمر.





7- ذهبت مريم لتنفذ يوسف من عمر، الذي ذهب له ليسأله ورفع عليه السلاح وأراد قتله، ولكن مريم قالت له إن يوسف ليس السبب في ما حدث لابيه.





8- عرضت جوليا على عمر مساعدته للانتقام من يوسف، ولكنه رفض، وقرر أن يكون شغله الشاغل في الفترة القادمة هو معرفة من الذي أراد قتل أبيه.





9- قرر فاروق وهند تأجيل زواجهما، وعادت هند لبيتها مرة أخرى، وعندما حاول ابيها سلطان منعها من العودة للإقامة في بيتها وقف معها شقيقتها هنادي وامها، وسمح لها بالبقاء معهم.





10- كانت مفاجأة صادمة لهنادي عندما علمت أنها حامل من سعيد، بعد أن قررا الانفصال، فعندما أخبرتها الطبيبة ظهر على وجهها هي ووالدتها علامات التعجب من الأمر.





تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، يتخلله الأكشن والرومانسي، وتجري معظم الأحداث في بيت صلاح النمر الذي يجسده رشدي الشامي، وشارك في المسلسل عدد من النجوم وأبرزهم أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، نسرين طافش، وفاء سالم، وغيرهم، وهو سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة و إخراج أحمد سمير فرج.



