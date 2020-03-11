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"العربية": وضع مسؤولين من حزب الله تحت الحجر الصحي

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:54 ص
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حزب االله
حزب االله
وكالات
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نقل موقع العربية نت، اليوم الأربعاء، عن مصادره الخاصة، أن عددًا من مسؤولي حزب الله تم وضعهم في الحجر الصحّي الخاص الذي يُقيمه الحزب، إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

 

وبحسب موقع العربية نت، ظهرت علامات الإصابة على "المسؤول الجهادي" في الحزب ف.ش الملقّب بـ(م. ش)،  بعد أيام من اجتماعه بمسؤول إيراني زار بيروت في الفترة الأخيرة وعقد لقاءً مع مسؤولين في حزب الله.

 

كما ظهرت العلامات أيضًا على الوزير السابق محمود قماطي الذي نفى إصابته بالفيروس، إلا أنه يخضع للحجر المنزلي الطوعي بعدما علم بإصابة المسؤول الإيراني بكورونا.

 

وأشارت المعلومات إلى أن مسؤولًا أمنيًا رفيعًا في حزب الله يُدعى خ.ح تم وضعه في الحجر الصحي الخاص الذي يُقيمه الحزب، بعد مجيئه من إيران على متن الطائرة التي تم تسجيل فيها أوّل إصابة رسمية بكورونا في لبنان وتعود للسيدة ت.ص التي لا تزال في مستشفى رفيق الحريري الجامعي تخضع للعلاج.

 

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