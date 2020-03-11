Advertisements
Advertisements
Advertisements

كوريا الجنوبية تعلن ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 7755 حالة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:28 ص
Advertisements
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إى 7,755 حالة.

 

وقد كشف مركز تدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية، أن عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا حتى منتصف ليل أمس الثلاثاء، ارتفع بمقدار 242 حالة عن اليوم الذي سبقه.

 

وذكرت وكالة "يونهاب" الكوية الجنوبية، أن من بين 242 حالة الاصابة الجديدة، 149 حالة من مدينة دايغو والإقليم المجاور لها (131 حالة و18 حالة على التوالي).

 

وأفادت الوكالة الكورية الجنوبية، بأن عدد حالات الاصابة الجديدة في سيئول بلغ 52 حالة. و12 حالة في كل من إقليم كيونغكي وإنتشون.

 

ويقترب عدد المصابين في سيئول وإقليم كيونغكي المجاور لها، من عتبة 200 شخصا، حيث وصل العدد المتراكم في سيئول وكيونغكي 193 حالة و175 حالة على التوالي، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

 

 

 

Advertisements

أخبار تهمك

الكشف عن حقيقة رفض لاعبي برشلونة خوض المباريات بسبب "كورونا"

منذ أقل من نصف ساعة

ارتفاع عدد مصابي كورونا في إسرائيل لـ75 حالة بينهم طفل

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: صفقة تبادلية مع سموحة.. حقيقة وفاة مدرب الفريق.. صدمة بشأن مباراة الاتحاد والزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يدرس إبرام صفقة تبادلية مع يوفينتوس

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

منذ حوالي 14 ساعة

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

منذ حوالي 10 ساعة

أندية إنجليزية وإيطالية تصارع الأهلي على ضم رمضان صبحي

منذ ساعة

مفاجأة.. الكشف عن حقيقة إصابة مؤمن زكريا بعدوى أفريقية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ يوم

أمطار خفيفة على بعض مناطق القاهرة

منذ حوالي 3 ساعات

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ يوم

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ يوم

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأرصاد تعلن التفاصيل الكاملة لطقس اليوم الأربعاء

منذ 42 دقيقة

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

منذ ساعتين و 11 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:07 ص

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

عاجل.. الأرصاد تعلن التفاصيل الكاملة لطقس اليوم الأربعاء

08:36 ص

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة

07:23 ص

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

11:15 م

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

08:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status