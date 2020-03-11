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الكشف عن حقيقة رفض لاعبي برشلونة خوض المباريات بسبب "كورونا"

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:51 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف جوزيب فيفيس، المتحدث الرسمي لنادي برشلونة الإسباني، حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن طلب أحد اللاعبين عدم اللعب في المبارايات القادمة بسبب فيروس كورونا.

  

وذكر فيفيس في تصريحات نقلتها صحيفة (ماركا) الإسبانية: ’’ فيروس كورونا لا يوجد أعراض له، فهو يُسيطر عليك في ثانية’’.

 

وتابع: ’’لم يطلب منا أي لاعب في برشلونة عدم اللعب ولا نفكر في أن لا أحد في الفريق يخبرنا أنه لا يريد اللعب’’.

 

وأكمل المتحدث الرسمي لبرشلونة: ’’نحن في موقف صعب ومجهول، من الواضح أن سلوك الفيروس يوقظ المجهول، ونحن مذنبون في هذا الأمر، ولهذا السبب يتعين علينا منعه، لقد وضعنا حماية صحة جميع الناس أولوية، الآن ليس لدينا سيناريو آخر يمكن أن نسير عليه في الأيام الخمسة عشر المقبلة’’.

 

ويخوض فريق برشلونة مبارياته الثلاث المقبلة بدون جمهور، بواقع مباراتين في الليجا ومباراة في دوري أبطال أوروبا.

 


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