Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأهلي يصطدم بسموحة في مواجهة نارية بالدوري المصري

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:32 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مع نظيره سموحة، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة، في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز.

أهلي فايلر يبحث عن رقم أسطوري
يسعى المارد الأحمر لتحقيق فوز تاريخي الليلة على سموحة، حيث يتطلع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لمعادلة رقم مانويل جوزيه الأسطوري بتحقيق 17 انتصار على التوالي في انطلاق المسابقة، حيث يحتل الفريق قمة الدوري برصيد 48 نقطة جمعها من 16 فوز.

سموحة يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية
على الجانب الأخر يلعب فريق سموحة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، ومواصلة التقدم في جدول ترتيب الدوري المصري، ويحتل الفريق السكندري حاليا المركز السابع برصيد 24 نقطة.

موعد مباراة الأهلي وسموحة والقنوات الناقلة
وتنطلق مباراة الأهلي ضد سموحة في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، ويتم نقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.


Advertisements

أخبار تهمك

أمطار خفيفة على بعض مناطق القاهرة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأرصاد تعلن التفاصيل الكاملة لطقس اليوم الأربعاء

منذ 41 دقيقة

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ يوم

برشلونة يدرس إبرام صفقة تبادلية مع يوفينتوس

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

منذ حوالي 10 ساعة

الكشف عن حقيقة رفض لاعبي برشلونة خوض المباريات بسبب "كورونا"

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

منذ حوالي 14 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. الكشف عن حقيقة إصابة مؤمن زكريا بعدوى أفريقية

منذ حوالي 6 ساعات

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ حوالي 18 ساعة

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ يوم

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: صفقة تبادلية مع سموحة.. حقيقة وفاة مدرب الفريق.. صدمة بشأن مباراة الاتحاد والزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ يوم

أندية إنجليزية وإيطالية تصارع الأهلي على ضم رمضان صبحي

منذ ساعة

ارتفاع عدد مصابي كورونا في إسرائيل لـ75 حالة بينهم طفل

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:07 ص

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

عاجل.. الأرصاد تعلن التفاصيل الكاملة لطقس اليوم الأربعاء

08:36 ص

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة

07:23 ص

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

11:15 م

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

08:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status