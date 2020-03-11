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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11 - 3 - 2020.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:37 ص
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بوابة الفجر
حسن شحاتة
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مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأربعاء 11 - 3 - 2020، أبرزها مباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري المصري، ومباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ18"

طنطا ضد وادي دجلة، تقام المباراة في تمام الساعة 2:30 مساءًا بتوقيت القاهرة، و3:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و4:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.

إنبي ضد بيراميدز، تقام المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، و6:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.

الأهلي ضد سموحة، تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءًا بتوقيت القاهرة، و8:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا "إياب دور الـ16"

ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، تقام المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 2.

باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند، تقام المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ28"

مانشستر سيتي ضد أرسنال، تقام المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءًا بتوقيت القاهرة، و10:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و11:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ22"

ضمك ضد الهلال، تقام المباراة في تمام الساعة 3:10 مساءًا بتوقيت القاهرة، و4:10 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و5:10 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية 1.

الإتفاق ضد الشباب، تقام المباراة في تمام الساعة 5:25 مساءًا بتوقيت القاهرة، و6:25 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و7:25 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية 1.

التعاون ضد الأهلي، تقام المباراة في تمام الساعة 5:50 مساءًا بتوقيت القاهرة، و6:50 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و7:50 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية 1.

الاتحاد ضد الوحدة السعودي، تقام المباراة في تمام الساعة 7:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، و8:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية.

النصر ضد الرائد، تقام المباراة في تمام الساعة 7:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، و8:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية.
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