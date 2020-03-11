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كوريا الجنوبية تعلن ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 7755 حالة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:28 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إى 7,755 حالة.

 

وقد كشف مركز تدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية، أن عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا حتى منتصف ليل أمس الثلاثاء، ارتفع بمقدار 242 حالة عن اليوم الذي سبقه.

 

وذكرت وكالة "يونهاب" الكوية الجنوبية، أن من بين 242 حالة الاصابة الجديدة، 149 حالة من مدينة دايغو والإقليم المجاور لها (131 حالة و18 حالة على التوالي).

 

وأفادت الوكالة الكورية الجنوبية، بأن عدد حالات الاصابة الجديدة في سيئول بلغ 52 حالة. و12 حالة في كل من إقليم كيونغكي وإنتشون.

 

ويقترب عدد المصابين في سيئول وإقليم كيونغكي المجاور لها، من عتبة 200 شخصا، حيث وصل العدد المتراكم في سيئول وكيونغكي 193 حالة و175 حالة على التوالي، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

 

 

 

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