مصرع طفله صدمتها سيارة في الإسماعيلية

لقيت طفله مصرعها، جراء اصطدام سيارة مجهولة بها وفرت هاربة على طريق "الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي"، أمام منطقة المنايف دائرة مركز أبوصوير.





البداية كانت بتلقي اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد عصام عطوان رئيس مباحث المباحث، يفيد بورود بلاغا بمصرع طفله تدعي، "مريم جميل إبراهيم"، 13 عامًا، جراء اصطدام سيارة مجهولة بها وفرت هاربة.



