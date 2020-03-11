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مصرع طفله صدمتها سيارة في الإسماعيلية
الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:29 ص
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هشام إسماعيل
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لقيت طفله مصرعها، جراء اصطدام سيارة مجهولة بها وفرت هاربة على طريق "الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي"، أمام منطقة المنايف دائرة مركز أبوصوير.
البداية كانت بتلقي اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد عصام عطوان رئيس مباحث المباحث، يفيد بورود بلاغا بمصرع طفله تدعي، "مريم جميل إبراهيم"، 13 عامًا، جراء اصطدام سيارة مجهولة بها وفرت هاربة.
تم نقل الجثة لثلاجة مستشفى الإسماعيلية العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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