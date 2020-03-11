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أندية إنجليزية وإيطالية تصارع الأهلي على ضم رمضان صبحي

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:17 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب نادي هدرسفيلد المُعار حاليا لصفوف النادي الأهلي، أن مسؤولي القلعة الحمراء بدأوا الدخول في مفاوضات قوية لضم اللاعب بشكل رسمي.


وتابع شوقي في تصريحات عبر أون تايم سبورتس:"رمضان صبحي لديه عروض من الدوري الإنجليزي والإيطالي والبرتغالي لضمه، وكلها من الدوري الممتاز.


وأكمل:" النادي الإنجليزي لم يجمع ثمن شرائه لرمضان صبحي بإعارته للأهلي مرتين.

وكان رمضان صبحي قد انتقل لصفوف هدرسفيلد في يوليو 2018 قادمًا من ستوك سيتي الذي هبط لدوري الدرجة الأولى بانجلترا.

وقام النادي الأهلي بتجديد عقد استعارة رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي، لمدة موسم جديد في يوليه 2019.

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