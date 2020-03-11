سعر الدولار اليوم الأربعاء 11-3-2020.. العملة تستقر بالتعاملات الصباحية

سعر الدولار اليوم





استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 11-3-2020 خلال بداية التعاملات الصباحية للبنوك مقابل الجنيه المصري حيث سجل متوسط سعر الدولار نحو 15.65 جنيه للشراء، بحسب الاحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزى المصري وننشر فيما يلي اخر اسعار للدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة وجاءت على النحو التالي:





متوسط سعر الدولار اليوم





سجل متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.65 جنيه للشراء ، 15.75جنيه للبيع، فيما سجل متوسط سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.64جنيه للشراء، و 15.74جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 15.64جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.63 جنيه، 15.74جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 15.66جنيه للشراء، و 15.76جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 15.66جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.63 جنيه، و 15.76جنيه للبيع.





سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.66 جنيه للشراء 15.76جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء

15.74جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك عودة

15.66 جنيه للشراء

15.76جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى

15.66 جنيه للشراء

15.76 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.65 جنيه للشراء

15.75 جنيه للبيع.



