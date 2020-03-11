Advertisements
Advertisements
Advertisements

سعر الدولار اليوم الأربعاء 11-3-2020.. العملة تستقر بالتعاملات الصباحية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:08 ص
Advertisements
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
Advertisements
سعر الدولار اليوم 

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 11-3-2020 خلال بداية التعاملات الصباحية للبنوك مقابل الجنيه المصري حيث سجل متوسط سعر الدولار نحو 15.65 جنيه للشراء، بحسب الاحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزى المصري وننشر فيما يلي اخر اسعار للدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة وجاءت على النحو التالي:

 متوسط سعر الدولار اليوم

سجل متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.65 جنيه للشراء ، 15.75جنيه للبيع، فيما سجل متوسط سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.64جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 15.64جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.63 جنيه، 15.74جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 15.66جنيه للشراء، و15.76جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 15.66جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.63 جنيه، و15.76جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 15.66 جنيه للشراء
 15.76جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر
15.64 جنيه للشراء
15.74جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك عودة
15.66 جنيه للشراء
 15.76جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى
15.66 جنيه للشراء
15.76 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.65 جنيه للشراء
15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

15.6654

15.7876

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.65

15.75

سعر الدولار في بنك مصر

15.65

15.75

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.65

15.75

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.67

15.77

سعر الدولار في العربي الأفريقي

15.67

15.77

سعر الدولار في بنك بلوم

15.67

15.77

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

15.67

15.77

سعر الدولار في بنك SAIB

15.65

15.75

سعر الدولار في بنك مصر إيران

15.67

15.77

سعر الدولار في بنك HSBC

15.67

15.77

سعر الدولار في المصرف العربي

15.67

15.77

سعر الدولار في الكويت الوطني

15.67

15.77

سعر الدولار في بنك عودة

15.67

15.77

سعر الدولار في بنك المشرق

15.67

15.77

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.67

15.77

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

15.67

15.77

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.67

15.77

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.67

15.77

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.66

15.76

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.67

15.77

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.67

15.77



Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ يوم

ميدو يستنكر قرار اتحاد الكرة تجاه مجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. الكشف عن حقيقة إصابة مؤمن زكريا بعدوى أفريقية

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: صفقة تبادلية مع سموحة.. حقيقة وفاة مدرب الفريق.. صدمة بشأن مباراة الاتحاد والزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

أمطار خفيفة على بعض مناطق القاهرة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

برشلونة يدرس إبرام صفقة تبادلية مع يوفينتوس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

منذ حوالي 9 ساعات

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

منذ ساعة و 17 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة

منذ ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء: بيريز يفاوض صفقة مدوية.. صدمة تضرب الملكي قبل لقاء السيتي.. كواليس الانقلاب على زيدان

منذ حوالي 9 ساعات

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ يوم

خاص.. مدير أعمال جوهرة يفجر مفاجأة حول خطوبتها لعمر كمال

منذ حوالي 10 ساعة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ يوم

ارتفاع عدد مصابي كورونا في إسرائيل لـ75 حالة بينهم طفل

منذ حوالي 6 ساعات

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:07 ص

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة

07:23 ص

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

11:15 م

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

08:28 ص

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: صفقة تبادلية مع سموحة.. حقيقة وفاة مدرب الفريق.. صدمة بشأن مباراة الاتحاد والزمالك

10:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status