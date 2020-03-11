مدير "المرور" يوجه بتكثيف التواجد الأمني للكشف عن متعاطي المخدرات

تفقد اللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الأربعاء، الخدمات الأمنية على الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات، وراقب الحركة عن طريق كاميرات المراقبة.

وشدد مدير الإدارة، على تحقيق أقصى معدلات السيولة المرورية، وأمر بتشديد الرقابة على الحافلات التي تقل الطلاب إلى المدارس والجامعات ووضع الرادارات على الطرق المؤدية للإقليمي.



