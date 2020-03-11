Advertisements
Advertisements
Advertisements

توفي بسبب زغطة.. ما لا تعرفه عن محمد متولي في ذكرى ميلاده

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:25 ص
Advertisements
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements

يصادف اليوم 11 مارس ذكرى ميلاد الفنان محمد متولي، الذي قدم عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية الدرامية والسينمائية ورحل عن عالمنا يوم 17 فبراير 2018.

أصيب "متولي"،  بمرض "السكري" وضعف في عضلة القلب ولكنها لم يكونا السبب في وفاته، حيث ذكرت ابنته أنه أصيب بدور برد أدى إلى وفاته.

وقالت خلال لقاء سابق لها في أحد البرامج التليفزيونية: "قبل ما يتوفى جاله دور برد أتعبه.. ولما مات توفى بزغطة".

يذكر أن الفنان محمد متولي، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية وكانت بداية أعماله السينمائية فيلم "خلي بالك من زوزو".




Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد متولي اليو إبنته

أخبار تهمك

ارتفاع عدد مصابي كورونا في إسرائيل لـ75 حالة بينهم طفل

منذ حوالي 7 ساعات

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ يوم

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ يوم

برشلونة يدرس إبرام صفقة تبادلية مع يوفينتوس

منذ ساعتين و 40 دقيقة

أندية إنجليزية وإيطالية تصارع الأهلي على ضم رمضان صبحي

منذ ساعة

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ يوم

عاجل.. الأرصاد تعلن التفاصيل الكاملة لطقس اليوم الأربعاء

منذ 41 دقيقة

الكشف عن حقيقة رفض لاعبي برشلونة خوض المباريات بسبب "كورونا"

منذ أقل من نصف ساعة

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: صفقة تبادلية مع سموحة.. حقيقة وفاة مدرب الفريق.. صدمة بشأن مباراة الاتحاد والزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. الكشف عن حقيقة إصابة مؤمن زكريا بعدوى أفريقية

منذ حوالي 6 ساعات

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

منذ حوالي 14 ساعة

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

منذ حوالي 10 ساعة

أمطار خفيفة على بعض مناطق القاهرة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

٩ معلومات عن محمد متولي في ذكرى ميلاده

حسين رياض..غير اسمه وترك الكلية الحربية من أجل الفن

في ذكرى وفاته.. تعرف على سبب وفاة الراحل محمد متولي

في ذكرى رحيل صلاح رشوان.. اشتهر بالأب الحنون والرجل الخلوق

أصيب بالسرطان.. ما لا تعرفه عن محمد عوض في ذكرى وفاته

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:07 ص

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

عاجل.. الأرصاد تعلن التفاصيل الكاملة لطقس اليوم الأربعاء

08:36 ص

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة

07:23 ص

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

11:15 م

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

08:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status