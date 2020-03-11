توفي بسبب زغطة.. ما لا تعرفه عن محمد متولي في ذكرى ميلاده

















يصادف اليوم 11 مارس ذكرى ميلاد الفنان محمد متولي، الذي قدم عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية الدرامية والسينمائية ورحل عن عالمنا يوم 17 فبراير 2018.أصيب "متولي"، بمرض "السكري" وضعف في عضلة القلب ولكنها لم يكونا السبب في وفاته، حيث ذكرت ابنته أنه أصيب بدور برد أدى إلى وفاته.وقالت خلال لقاء سابق لها في أحد البرامج التليفزيونية: "قبل ما يتوفى جاله دور برد أتعبه.. ولما مات توفى بزغطة".يذكر أن الفنان محمد متولي، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية وكانت بداية أعماله السينمائية فيلم "خلي بالك من زوزو".