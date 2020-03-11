في ذكرى ميلاد محمد متولي.. تعرف على آخر وصاياه





تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان محمد متولي، وهو فنان مصري تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية ليبدأ مسيرته الفنية في السبعينيات، حيث كانت أول أعماله في السينما فيلم (خلي بالك من زوزو) عام 1972.





وذكرت ابنة محمد متولي في حوار سابق معها، أن والدها كان أب حنون يتعامل مع الناس برفق ويحضر الطعام للجيران، مشيرة إلى أنه لم يكن ديكتاتورًا في المنزل بل كان متفاهمًا جدًا.





وأوصى متولي، ابنته بترك التمثيل لأنه كان يرى أنه ليس مصدر رزق قوي وكانت رغبته أن تصبح مذيعة لأنها كانت تحلم بذلك وكانت هذه آخر وصاياه.





واشتهر الفنان محمد متولي من خلال دوره في مسرحية "انتهى الدرس يا غبي" بطولة النجم محمد صبحي، وبعد يومين فقط من عرضها أصبح معروف لدى الجمهور.





يذكر أن آخر أعمال "متولي" قبل وفاته وهي مشاركته في مسلسل "واكلينها والعة" ولكنه لم يعرض بعد.



