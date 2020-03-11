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الدوري الإنجليزي مهدد بالإلغاء في هذة الحالة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:43 ص
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الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي
أحمد عصام
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أصبح الدوري الإنجليزي الممتاز مهدد بالإلغاء هذا الموسم، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا في الأيام الماضية بشكل كبير في انجلترا.

 

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

 

وأشارت تقارير إسبانية حسب الكادينا سير، إن الدوري الإنجليزي قد يتم إلغاءه اذا تم تأكيد حالات مصابة بـ فيروس كورونا بين لاعبي الأندية.

 

وكان الاتحاد الإنجليزي قد أعلن عن تأجيل مباراة مانشستر سيتي مع ارسنال مساء اليوم، بعد إعلان إصابة رئيس نادي اولمبياكوس بفيروس كورونا واختلاطه منذ اقل من اسبوعين بلاعبين من الفريق اللندني خلال مباراة الفريقين.

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