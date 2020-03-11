بيكهام يقترب من خطف جوهرة مانشستر سيتي

أقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي من الدخول في صراع مع مواطنه نيويورك سيتي، من أجل الظفر بخدمات الإسباني ديفيد سيلفا، لاعب وسط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الإنتقالات الصيفية المقبلة، وفقا لتقارير صحفية إنجليزية.



ويستعد "سيلفا" صاحب الـ34 عامًا من الرحيل عن السيتي في نهاية الموسم الجاري بنهاية عقده مع النادي.



وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن إنتر ميامي المملوك للنجم الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام، يسعى لمنافسة نيويورك سيتي على اللاعب المخضرم.



ويتطلع ميامي لجعل سيلفا، أحد أعلى اللاعبين أجرًا في الدوري الأمريكي، من أجل اقناعه بالانتقال إلى الفريق، خاصة أن بيكهام يعد من أشد المعجبين بالنجم الإسباني، الذي يتواجد في صفوف السيتي منذ عام 2010.



ويحتاج إنتر ميامي للتدعيمات، خاصةً بعد خسارته أول مباراتين، خلال ظهوره الأول بالدوري الأمريكي.



وجدير بالذكر، أن سيلفا يقدم مستويات جيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، بعد تسجيله 3 أهداف وصناعة 7 خلال 19 مباراة خاضها.