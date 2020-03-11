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تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:23 ص
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بوابة الفجر
علي نبوي
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استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الليلة أمام سموحة.

ويستضيف الأهلي نظيره سموحة في السابعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-


حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود وحيد

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة

خط الهجوم: وليد سليمان وحسين الشحات وأليو بادجي.
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